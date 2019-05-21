Жительница Всеволожска завоевала Гран-при конкурса «Бизнес-признание»

В рамках Недели предпринимательства Ленинградской области экспертное жюри определило «Лучшие стартапы в сфере производства сувениров», которые были представлены на фестивале корюшки в минувшие выходные.

Церемонию награждения провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Победители конкурса получили не только памятные дипломы, но и гранты на 100, 70 и 40 тысяч рублей из областного бюджета на развитие своего дела.

За «Бизнес-признание» боролись 10 начинающих ремесленников, и в их числе – наша землячка, жительница Всеволожска Екатерина Щукина, получившая Гран-при конкурса. Ее работа на мастер-классе «Сделать рыбку не простую, а золотую!», который Екатерина проводила вместе с детьми, отмечена высшей наградой.

Еще недавно Екатерина Щукина была госслужащей, трудилась в сфере ЖКХ, но тяга к творчеству оказалась сильнее карьерных устремлений. Сейчас мастер разрабатывает эскизы и создает картины из соломки, предметы интерьера из дерева, украшенные инкрустацией из стеблей злаковых культур, авторскую бижутерию в экостиле в своей студии «Невский презент». Все природные материалы местные – разные породы деревьев, травы, злаки и сухоцветы. В активе начинающего предпринимателя – специальные курсы, а теперь еще и общественное признание высокого уровня.

Напомним, два дня – 18 и 19 мая – в городе Новая Ладога проходил первый областной фестиваль корюшки. В мероприятии приняли участие более десяти тысяч человек.

На городской площади возвели «Рыбацкую деревню» – там предприятия, добывающие рыбу в Ладожском озере, развернули торговлю. Помимо знаменитой корюшки, большим спросом пользовались ряпушка, щука, судак, лещ и местный сом. Стоимость королевы фестиваля – корюшки – варьировалась от 70 до 400 рублей за килограмм.

Не только купить, но и научиться новым способам приготовления культовой рыбки многочисленные гости смогли во время мастер-классов, которые проводили для всех желающих шеф-повара петербургских ресторанов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ