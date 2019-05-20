Юные шахматисты соревновались во Всеволожске

В минувшую субботу в помещении кафе «Усадьба» во Всеволожске прошел открытый турнир «Майский жук – 2019». В соревновании участвовало 48 шахматистов из Всеволожска, Воейково, Колтушей, Мурино, Кудрово и Санкт-Петербурга.

Первые два места в общем зачете поделили Арсений Приходько и Александр Романов, набравшие по 5 очков из 5 возможных. К сожалению, количество туров было ограничено и лидеры не успели сыграть друг с другом, поэтому все решили дополнительные показатели, по которым Арсений Приходько занял первое место, а Александр Романов – второе. А на третьей строчке расположился Георгий Мельников, набравший 4 очка из 5.

Первой среди девочек стала Анастасия Александрова, набравшая 4 очка из 5 и проигравшая только победителю турнира. Сразу за ней финишировала Яна Вахрушева, также набравшая 4 очка, но отставшая от Насти по дополнительным показателям, а третьей стала Серафима Бабилюк с результатом в 3 очка из 5.

Также в связи с большим количеством участников организационный комитет принял решение о создании двух дополнительных номинаций: «среди детей 2007–2010 годов рождения» и «среди детей 2011 года рождения и моложе».

В номинации «среди детей 2007–2010 годов рождения» первые два места поделили Филипп Бабилюк и Алексей Буторин, набравшие по 4 очка из 5, и снова все решили дополнительные показатели: Филипп занял первое место, а Леша второе. Третьим в данной номинации стал Микаил Йылмаз, набравший 3 очка из 5.

И в номинации «среди детей 2011 года рождения и моложе» Сергей Гулин и Александр Попов набрали по 4 очка из 5, и по дополнительным показателям Сережа встал в итоговой таблице выше. На третьей строчке в данной номинации расположился Владимир Абашев с результатом в 3 очка из 5.

Благодарим Ольгу Васильеву и Кирилла Кириковича за помощь в организации и проведении мероприятия.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА