Кузьмоловские школьники стали победителями краеведческого конкурса

Учащиеся Кузьмоловской школы № 1 победили в финале интеллектуальной краеведческой игры для старшеклассников «Наше наследие». В итоговом соревновании встретились девять сильнейших команд – победителей районных туров.

Всего около ста старшеклассников Ленинградской области состязались 18 мая в Санкт-Петербурге.

Игра проходила в формате «Что? Где? Когда?». Команды занимали место за круглым столом, на котором лежали конверты с вопросами. Ведущий интеллектуального состязания Дмитрий Прокофьев зачитывал вопрос, а умники и умницы старались за одну минуту правильно на него ответить.

Команды быстро сменяли друг друга за игровым столом. Одновременно другие команды писали свои ответы на специальных бланках, которые отдавали помощникам ведущего. За правильное выполнение они получали баллы. По итогу игры баллы суммировались, что и являлось главным критерием для выявления победителя.

Подсчетом очков занималась счетная комиссия. За всем происходящим наблюдало строгое и компетентное жюри.

Победители получили сертификат на посещение Русского музея и памятные сувениры. Кроме того, все участники получили дипломы, сувениры от спонсоров и книги по краеведению.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Ольги МОЛОДЦОВОЙ