В Воейково и Хапо-Ое модернизируют системы теплоснабжения

Почти 50 млн рублей из областного бюджета потратят на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения четырех поселений Ленобласти.

В поселке Воейково Колтушского сельского поселения смонтируют газовую транспортабельную котельную установку для обеспечения горячим водоснабжением многоквартирных домов. В деревне Хапо-Ое оборудуют поквартирную систему отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов. На эти цели выделено более 17,6 млн рублей.

Кроме того, на модернизацию системы теплоснабжения Мгинского городского поселения направят более 17 млн рублей, Луги – 3,5 млн рублей и Соснового Бора – 8,7 млн рублей.