Студии эстрадного танца «Мэри Поппинс» и «Колорит» отпраздновали юбилей

Ярким, красочным и зажигательным выступлением ознаменовался отчетный концерт студий эстрадного танца «Мэри Поппинс» и «Колорит», посвященный пятилетию коллективов. Танцоры готовились к выступлению в течение всего творческого сезона и преподнесли зрителям множество приятных сюрпризов. Мероприятие прошло 19 мая в КДЦ «Южный».

Если в коллективе «Мэри Поппинс» танцевальные па разучивают дети, то в студии «Колорит» собрались талантливые гранд-сеньоры. Отметим, что «Колорит» – лауреат многочисленных международных и областных конкурсов.

– Все начиналось пять лет назад, – рассказывает основатель коллективов Ирина Леденева. – Посмотрела, прикинула и решила собрать всех тех, кому за пятьдесят. Напечатала объявления и развесила в микрорайоне Южный. Люди заинтересовались. Начали названивать. Первая группа – это четыре пенсионерки, которые записались в студию. Постепенно число участниц увеличивалось. Уже сегодня в коллективе «Колорит» танцует 18 женщин в возрасте от 60 до 74 лет. Сегодня в нашем репертуаре танцы народов мира, современные и народные композиции. Восторг у зрителей вызывают наши совместные номера с воспитанниками младшей группы студии «Мэри Поппинс».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

