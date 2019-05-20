Во Всеволожске отметили день рождения Крылова фестивалем

Открытый фестиваль миниатюр «Басни дедушки Крылова», посвященный 250-летию великого русского баснописца и Году театра, собрал 19 мая во Всеволожском центре культуры и досуга 14 театральных коллективов из разных муниципальных образований района. Примечательно, что среди участников было сразу несколько школьных театральных объединений.

Положение о фестивале в целом не ограничивало режиссерской фантазии, поэтому было немало неожиданного и очень интересного. Итоги подводились в трех возрастных группах: 7–12 лет, 13–17 лет и от 18 лет. Самой многочисленной оказалась младшая группа – одиннадцать коллективов. Репертуар порадовал разнообразием и оригинальным прочтением басен Крылова.

Молодежный музыкально-драматический театр-студия «Отражения» поставил миниатюру «В мире животных», школьный театр «МХАТик» показал сразу две миниатюры – «Глупость – не порок, а несчастье» и «Так пой». Театральная студия «Зеркало» из Дубровской школы представила «Ларчик с секретом». Театральная студия «Бригантина» из Всеволожской школы № 2 назвала свою миниатюру «Побасенки». Янинский КСДЦ (театральная студия «Бублики») привез на фестиваль миниатюры «Ларчик» и «Две собаки». Свою интерпретацию басни «Две собаки» представил и Рахьинский ДК (театральная студия «Журавушка»).

Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы» (ДДЮТ Всеволожского района) выступил с постановкой «Басни в боевом строю». Студия актерского мастерства «Сам» из КДЦ «Южный» назвала свою постановку «У сильного всегда бессильный виноват». Настоящий музыкальный спектакль «Свинья под дубом» представила ДШИ им. М.И. Глинки (Детский образцовый театр «Премьера»)

Школьный театральный коллектив «Карандашики» из Всеволожской школы № 4 поднимал настроение зрителей двумя миниатюрами – «Ворона и Лисица» и «Стрекоза и Муравей». Завершился театрализованный показ басен И.А. Крылова постановкой любительского коллектива «Это НАШ театр» из Лесколовского ДК.

Подведение итогов вызвало дискуссию у членов жюри: откровенно слабых постановок не было, так что приходилось выбирать лучших из лучших. Кто-то удивил режиссерскими находками, кто-то блеснул музыкальным оформлением. Но главными находками этого замечательного фестиваля стали талантливые дети, и их было немало. Басни дедушки Крылова, разыгранные юными актерами, стали настоящим праздником, где было много веселья и озорства.

Мини-спектакль «Демоква-а-а-тия» в исполнении театрального коллектива «Это НАШ» театр» прозвучал очень смело и современно, что, впрочем, не мешало взрослым актерам, среди которых были и 60-летние исполнители, веселиться на сцене.

Все участники фестиваля были награждены дипломами и памятными подарками.

Соб. инф.