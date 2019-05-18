Дом авиаторов пригласил всеволожцев на «Ночь музеев»

Новый музей «Дом авиаторов» впервые присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев».

Хотя его официальное открытие по объективным причинам задерживается, это современное учреждение культуры уже несколько месяцев принимает и проводит экскурсии для организованных групп. С начала февраля с экспозициями музея познакомились полторы тысячи человек, в основном ветераны и школьники.

Мероприятие в рамках акции «Ночь музеев» состоялось 18 мая. Многочисленных гостей приветствовал директор Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов. Экскурсии проходили каждые два часа по двум маршрутам. Гиды знакомили посетителей музея с героическими событиями Великой Отечественной войны, в которых огромную роль сыграли защитники балтийского неба. После экскурсий все желающие осмотрели многочисленные экспонаты музея.

Впервые посетители смогли познакомиться с игровой зоной на верхнем этаже здания, работа над которой завершилась совсем недавно. Бесспорно, что особый интерес эта часть музея вызовет у подрастающего поколения, и там действительно много интересного. Подросткам разрешили «полетать» в кабине военного самолета и почувствовать себя летчиками, сражающимися с врагами.

При входе в здание музея работала полевая кухня, где уставшие от впечатлений посетители, особенно, конечно, юные, подкрепились гречневой кашей. Настоящий восторг у мальчишек вызвала выставка оружия, организованная военно-историческим клубом «Прорыв», который работает при Доме культуры пос. Рахья.

Прекрасным дополнением к мероприятию стало выступление профессиональных артистов. В концерте приняли участие лауреаты международных конкурсов – скрипач-виртуоз, солист Оркестра баянистов и аккордеонистов им. П. Смирнова Александр Якушев и петербургская певица Оксана Швайка.

Акция в Доме авиаторов привлекла большое число жителей Всеволожска самого разного возраста. Этот музей, вне всякого сомнения, станет одним из самых посещаемых мест города, особенно после завершения всех запланированных работ по благоустройству территории, которая уже заметно преобразилась.

Соб. инф.