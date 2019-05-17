Новый спорткомплекс вскоре откроется во Всеволожском районе

Работы по строительству культурно-спортивного комплекса на территории областного центра «Молодежный» во Всеволожском районе завершены на 85%.

Рабочим осталось выполнить внутреннюю отделку, поставить двери, смонтировать инженерные сети. Кроме того, нужно построить два пожарных резервуара и завершить отделочные работы в здании насосной станции.

Комплекс представляет собой двухэтажное здание с актовым и спортивным залами. Проект финансируется из областного бюджета, его стоимость составила почти 185 миллионов рублей.

Напомним, Центр «Молодежный», расположенный на берегу Ладожского озера, специализируется на организации активного отдыха для подростков. Он включает три двухэтажных жилых корпуса и оборудованный стадион.