Камеры Всеволожского района подключат к региональной системе видеонаблюдения

Во Всеволожске прошло совещание, на котором было принято решение о необходимости сбора видеосигнала с камер в местах массового скопления людей с последующим включением их в региональную систему видеонаблюдения.

В рамках реализации областной программы «Безопасный регион» во Всеволожском районе уже установлено 875 видеокамер. Развитие проекта «Безопасный город» обсуждали на совещании во Всеволожске с участием представителей областного комитета цифрового развития, руководителей Регионального мониторингового центра, представителей муниципальных образований и УМВД по Всеволожскому району.

Доступ к видеоинформации и аналитике с любой камеры региона в онлайн-режиме или из архива смогут получить все силовые структуры. Это позволит собирать информацию по передвижению транспорта, людей, осуществлять распознавание государственных номерных знаков, в оперативном режиме идентифицировать правонарушителей.