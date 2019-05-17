В круиз из Дубровки в крепость Орешек – на «метеорах»

Современное речное такси доставит первых туристов из Дубровки в крепость Орешек в конце июня. К этому времени на берегу Невы заработает новый причал для больших пассажирских теплоходов и метеоров. Об этом сегодня, 17 мая, в ходе инспекции завил заместитель начальника управления Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

– Строительные работы начались в апреле нынешнего года, – рассказывает Михаил Присяжнюк. – Его длина – 90 метров. Стоимость проекта 60 млн рублей. В данный момент на объекте уже выполнены работы по установке основания причала. Для того чтобы не нанести вреда окружающей среде, сваи были установлены с применением специальных технологий. Пристань сможет принимать теплоходы вместимостью до 300 человек и легкие маломерные суда. Сейчас строительство идет семимильными шагами.

Как сообщил чиновник, причал позволит открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, причал также станет первой точкой нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка – крепость Орешек – Старая Ладога – Кириши – Грузино – Великий Новгород, разработанного управлением Ленинградской области по транспорту.

Отметим, что инвестиционный проект строительства новых причалов для туристских судов в Ленинградской области реализуется уже два года. Современные пристани появились в Старой Ладоге и Свирьстрое.

Ирэн ОВСЕПЯН

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