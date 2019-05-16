Студент Всеволожского агропромышленного техникума вышел в полуфинал конкурса сочинений

Третий год подряд Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходит на территории Северо-Западного федерального округа. За победу в конкурсе борется студент из Всеволожского района.

Честь Ленинградской области защищают 20 номинантов. Среди претендентов на победу – представитель Всеволожского района. В полуфинал вышла работа студента 1 курса Всеволожского агропромышленного техникума Ильи Стасенко.

С 16 мая по 4 июня открыто онлайн-голосование, по правилам которого один интернет-пользователь сможет проголосовать за понравившееся сочинение в каждой возрастной категории только один раз. На знакомство с работами отведено 20 дней. Столько же работы будет оценивать окружная комиссия. Ссылка на онлайн-голосование: http://n-west.ru/ja-grazhdanin-rossii-2019

Как сообщает пресс-служба Стратегического партнерства «Северо-Запад», окружная комиссия выявит победителей в каждом из 11 регионов-участников по четырем возрастным категориям. Наряду с ними лауреатами конкурса будут признаны авторы еще трех сочинений, которые наберут наибольшее количество голосов в ходе открытого интернет-голосования.

Награждение победителей пройдет в два этапа. Учащиеся 11-х классов будут приглашены на праздник «Алые паруса» 23 июня. Победители в остальных возрастных группах побывают в Санкт-Петербурге в сентябре.

Напомним, что участие в творческом состязании принимают учащиеся 7–8 классов, 9–10 классов, 11 классов и студенты городских колледжей и техникумов.