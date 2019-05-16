Свидетельство о рождении выдадут в МФЦ в день обращения

МФЦ Ленобласти будут выдавать свидетельство о рождении ребенка в день обращения с октября 2019 года.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко внес на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект о наделении МФЦ полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Сейчас документ проходит обсуждение профильными комиссиями парламента.

Пилотные проекты запустят в Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах в октябре 2019 года. Затем услуга станет доступна на других площадках МФЦ.

Напомним, свидетельства о рождении ребенка выдают во всех МФЦ «Мои Документы» с 2018 года. На сегодняшний день срок предоставления услуги занимает несколько рабочих дней.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива