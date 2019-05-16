Клещи атакуют

На 15 мая на территории Ленинградской области зарегистрирован 1191 пострадавший от укусов клещей, в том числе 288 детей до 17 лет.

Всеволожский район (143 случая) в рейтинге укусов на третьем месте после Тихвинского (216 случаев) и Киришского (187 случаев). В основном укусы жители области получили при посещении лесных массивов, в садоводствах и на кладбищах.

Случаи заболеваний клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрированы.

Проведены исследования 703 клещей, снятых с пострадавших в Ленинградской области, на наличие возбудителя клещевого энцефалита. По данным Роспотребнадзора, возбудитель КВЭ обнаружен в 2 клещах (0,3%). На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 275 клещей, в 60 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза (21,8%), 9 – эрлихиоза (3,3%), 1 – анаплазмоза (0,4%).