Во Всеволожске ночью задержали богатыря с «Добрыней»

Сегодня ночью во Всеволожске задержали 32-летнего мужчину, угрожающего посетительнице ресторана аэрозольным пистолетом «Добрыня».

Ранее в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что на Всеволожском проспекте неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения наставил на 21-летнюю посетительницу ресторана пистолет, угрожая выстрелить ей в лицо.

Как сообщает пресс-служба УВО войск Нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на место происшествия незамедлительно были направлены наряды вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы полиции. Мужчину обезоружили, пистолет изъяли. Задержанного передали сотрудникам 128-го отдела полиции.