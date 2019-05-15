Шабановы из Мурино стали победителями конкурса «Почетная семья Ленинградской области»

Пятнадцатый год подряд правительство региона чествует Почетные семьи Ленинградской области. Торжество, приуроченное к Международному дню семьи, проходило 15 мая в исторических интерьерах здания на Английской набережной, 44.

В старинном особняке Румянцева в этот день было шумно и весело от детской беготни – виновники торжества из всех районов области приехали целыми семьями. В самой большой из них, семье Натальи и Александра Буторовых из Выборга, десять детей.

Администрация Ленинградской области, комитет по социальной защите населения подготовили большую программу, в которой поздравления перемежались с концертными номерами в исполнении лауреатов детского телевизионного конкурса «Голос» и костюмированными мини-постановками с участием профессиональных артистов. Награды победителям областного конкурса «Почетная семья Ленинградской области» вручали: Сергей Бебенин, председатель областного Законодательного собрания, Юрий Трусов, председатель Общественной палаты Ленинградской области, Людмила Нещадим, председатель областного комитета по социальной защите населения.

Первый диплом из рук Сергея Бебенина получила многодетная семья Шабановых из Муринского городского поселения. У супругов Екатерины и Александра четверо детей, в Мурино они живут уже около десяти лет. Екатерина – инициатор создания и руководитель региональной общественной организации «Центр возрождения «Счастливая семья», Александр – ее активный помощник. Эта организация, по словам супругов, является продолжением их семейной жизни и «возможностью помогать другим людям понимать принципы построения здоровой семьи».

Семью Шабановых хорошо знают не только в Муринском городском поселении, они принимают активное участие в различных районных мероприятиях и оказывают консультативную помощь в их организации. За помощь в организации фестиваля «Семейный очаг» Шабановы были отмечены Благодарностью Администрации Всеволожского района. В портфолио семьи имеется также диплом отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района за участие в слете молодых семей района «Семейное подворье – 2017».

Екатерина Шабанова не ограничивается рамками района, области или Санкт-Петербурга – ее деятельность не упирается в географические границы региона. Она оказывает помощь там, где требуется, едет туда, где ее ждут. У Центра возрождения «Счастливая семья» есть свой сайт, Екатерина Шабанова является редактором бесплатного журнала «Экология семьи», выпускает видеофильмы, которые получают награды в конкурсах социальной рекламы.

Соб. инф.