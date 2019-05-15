Молодежный совет Заневского поселения справил новоселье

Во вторник, 14 мая, у дома номер 14 в деревне Янино звучала музыка и развевались флаги с гербом Заневского городского поселения. Поводом для создания праздничной атмосферы стало радостное событие – у местного Молодежного совета появилось собственное помещение.

Комната совсем небольшая – всего 18 квадратных метров, но светлая и уютная – ремонт сделан строительной компанией «КВС», а мебель закуплена на средства администрации.

Поздравить ребят приехали начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Яна Сахацкая и глава местной администрации Алексей Гердий.

– В Молодежный совет Заневского городского поселения входят творческие, активные и инициативные люди, – отметила Яна Сахацкая. – Здесь всегда кипит жизнь, рождается и реализуется много интересных идей. Мы и впредь готовы и делом, и советом поддерживать молодежные начинания.

Алексей Гердий пообещал, что в скором времени для местной молодежи будет построен полноценный клуб, где смогут собираться и общаться молодые жители Заневского поселения.

Молодежный совет Заневского городского поселения считается одним из самых активно работающих в районе, а его председатель, студент третьего курса Академии машиностроения им. Котина, Никита Грищенко выдвинул свою кандидатуру для избрания председателем районного совета.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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