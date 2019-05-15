Звезды на параде. Во Всеволожске наградили талантливых педагогов и учеников

Торжественная церемония вручения школьникам именных Премий Главы администрации Всеволожского района состоялась 14 мая в КДЦ «Южный».

На ежегодный «Парад звезд» были приглашены победители и призеры всех этапов Всероссийской олимпиады из 23-х образовательных учреждений района, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов областного, всероссийского и международного уровня – воспитанники спортивных секций, Дворца детского (юношеского) творчества и Детской школы искусств им. М.И. Глинки. Триумф победителей разделили их учителя, тренеры и педагоги-наставники, помогавшие своим воспитанникам добиться высоких результатов.

В этом году Всеволожский район добился хороших результатов: два победителя, два призера и семь участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из десяти школ района. Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: София Усарова, Всеволожская школа № 3, предмет «Технология, девочки» (учитель Жанна Николаевна Полюх) и Андрей Одинцов, Всеволожская школа № 6, предмет «Информатика и ИКТ» (учитель Александр Андреевич Будучин).

Отличные успехи показали спортсмены района. Больше всего наград завоевали ребята, которые занимаются тхэквондо, – 30 призовых мест на Первенстве Северо-Западного федерального округа и 22 – на первенствах Ленинградской области. Очень много у наших юных спортсменов впечатляющих наград в разных видах спорта: 5 призовых мест на первенствах Ленинградской области по боксу; 1 призовое место на Первенстве России, 15 призовых мест на Первенстве Северо-Западного федерального округа и 22 призовых места на Первенстве Ленинградской области – по спортивному ориентированию и др.

На церемонии поименно награждались воспитанники ДДЮТ и Детской школы искусств им. М.И. Глинки, участники творческих школьных объединений, добившиеся значительных побед в состязаниях и конкурсах различного уровня.

Премии Главы администрации вручали: Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района, Светлана Хотько, заместитель главы администрации, и Ирина Федоренко, председатель комитета по образованию.

Завершили «Парад звезд» представители школ, добившихся самых высоких результатов по итогам проведения олимпиад: Всеволожский лицей (двое победителей и 16 призеров областных олимпиад и 21 победитель районных), Кузьмоловская школа (двое участников заключительного этапа, три победителя и 11 призеров областных олимпиад, 21 победитель районных олимпиад) и Всеволожская школа № 2 (1 призер заключительного этапа, 1 победитель и 11 призеров областных олимпиад и 13 победителей районных олимпиад).

На церемонии были награждены 168 педагогов, благодаря которым школьники района завоевали 175 побед.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА