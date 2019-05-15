Во Всеволожском районе готовятся провести Всероссийский день посадки леса

Ежегодную акцию «День посадки леса» отметят в Балтийско-Приозерском таежном лесничестве. В рамках мероприятия планируется посадить сотни сеянцев почти во всех областях Ленинградской области. Активное участие в высадке деревьев примет Всеволожский район.

– Цель таких мероприятий – привлечь внимание общественности к вопросам сохранения зеленых насаждений и приумножить лесные богатства нашего региона, – рассказывает начальник отдела охраны и воспроизводства лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Вадим Латышев. – Разгул стихии в 2010 году, который сопровождался мощным ураганом, привел к плачевным последствиям. Тогда было решено организовать массовые мероприятия, направленные на восстановление системы.

Так, только в 2011 году в ходе Всероссийского дня посадки леса на территории Сосновского участкового лесничества было высажено более 7,2 тысячи сеянцев. В настоящее время данные лесные культуры уже переведены в покрытую лесом площадь. В нынешнем году планируется провести лесовосстановительные мероприятия на площади – 17,7 тысячи га, в том числе искусственное лесовосстановление – 8,8 тысячи га.

– Не секрет, что лес – возобновляемый природный ресурс и для того чтобы восстановить его, достаточно правильно организовать посадку сеянцев, – говорит директор Приозерского лесничества Антон Булычев. – Только процесс этот достаточно длительный. Для полного восстановления необходимо примерно 80 лет, а вот молодой лес может вырасти и за два десятка лет. В 2017 году высадить деревья к нам приехала команда высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик. Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко они посадили несколько сеянцев.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

