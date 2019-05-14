На фестиваль корюшки – на бесплатных автобусах

На областной фестиваль «Корюшка идет» в Новой Ладоге гостей доставят бесплатные автобусы. Между Санкт-Петербургом и Новой Ладогой 18 мая будет курсировать два автобуса с логотипом фестиваля.

Расписание автобуса с отправлением в 8.00:

8.00 – Санкт-Петербург (ст. м. «Ладожская») – Новая Ладога;

10.00 – Новая Ладога – Волхов (ж/д станция Волховстрой 1);

13.00 – Новая Ладога – Старая Ладога;

15.00 – Старая Ладога – Новая Ладога;

19.30 – Новая Ладога – Санкт-Петербург.

Расписание автобуса с отправлением в 9.00:

9.00 – Санкт-Петербург (ст. м. «Ладожская») – Новая Ладога;

12.00 – Новая Ладога – Волхов (ж/д станция Волховстрой 1);

13.00 – Волхов – Новая Ладога;

19.00 – Новая Ладога – Волхов (ж/д станция Волховстрой 1);

21.00 – Новая Ладога – Санкт-Петербург.

Напомним, 18 и 19 мая в Волховском районе в Новой Ладоге пройдет первый ленинградский фестиваль «Корюшка идет!» Гостей праздника ждет рыбная ярмарка, веселые конкурсы, концертно-развлекательная программа, творческие мастер-классы, различные интерактивные площадки. Каждый сможет насладиться корюшкой – жареной, вяленой, маринованной, а также рыбацкой ухой.

Фестиваль объединит в ярмарочных рядах не только рыбаков со свежим уловом корюшки и других видов рыб Ладожского озера, но и рыбоводов с разных районов области, выращивающих радужную форель, осетров, сигов, карпов и клариевых сомов. Вместе с рыбаками производители снастей, лодок, катеров и судов, мастера народных художественных промыслов, ремесел и сувениров представят свои товары и услуги гостям Новой Ладоги.