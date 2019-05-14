Во Всеволожске пройдет весенняя сельскохозяйственная ярмарка

На Юбилейной площади города Всеволожска 18 и 19 мая с 9.00 до 18.00 пройдет районная сельскохозяйственная ярмарка.

Лучшая молочная, мясная, рыбная и овощная продукция, хлебобулочные изделия, продукция пчеловодства, изделия народных художественных промыслов, а также саженцы и многое другое будет представлено производителями Всеволожского района, Ленинградской области и других регионов. На ярмарку съедутся более 200 продавцов.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива