Патриотическая акция «Память всегда жива» традиционно проходит в преддверии Дня Победы уже который год подряд. 8 мая она прошла в микрорайоне Бернгардовка, а через несколько часов аналогичное мероприятие состоялось и в микрорайоне Южный. Ее главная цель – почтить память наших предков, сражавшихся во время Великой Отечественной войны, отдать дань уважения ветеранам и вспомнить тех, кого уже нет с нами.

Особенно ценно, что на мероприятии всегда присутствуют дети и подростки, ведь очень важно, чтобы они понимали, какую цену пришлось заплатить ради мирной жизни будущих поколений. В этот раз здесь также собрались школьники, представители ветеранских организаций и просто неравнодушные горожане.

В 12.00 участники акции встретились у памятной стелы «Народу-победителю от благодарных потомков». С приветственным словом выступили начальник отдела культуры районной администрации Наталья Краскова и депутат Полина Попова, которые выразили ветеранам свою огромную благодарность и поздравили всех с великим праздником. Затем слово передали председателю Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка Ларисе Логвиновой. Лариса Сергеевна рассказала, что во время войны она была совсем маленькой, но на всю жизнь запомнила бомбежки, которые ей пришлось пережить. Она выразила надежду, что нынешним детям никогда не придется столкнуться с подобным.

В 14.00 памятная акция началась в микрорайоне Южный у стелы «Защитникам отечества – благодарные всеволожцы».

– По всей стране накануне этого великого праздника люди встречаются, чтобы почтить память тех, кто не понаслышке знает, что такое война, тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Поздравляю ветеранов! Низкий вам поклон! – сказала глава города Ангелина Плыгун. Поздравил присутствующих с праздником и председатель комитета общественного самоуправления микрорайона Южный Василий Тегза.

Школьники читали стихи и пели песни о войне. А завершились оба мероприятия возложением цветов к стеле.

Екатерина КОРОЛЕВА