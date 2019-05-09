На Юбилейной площади во Всеволожске выросла Стена Героев

Огромный 90-метровый баннер с фотографиями участников Великой Отечественной войны растянулся сегодня, 8 мая, по границе Юбилейной площади во Всеволожске. Под каждым снимком – краткая биография солдата. Инициаторы проекта называют баннер «Стеной Героев».

– Идея установки баннера принадлежит главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому, который предложил по-особенному организовать праздник, – говорит куратор проекта «Всевполк» https://vsevpolk.ru/ Елена Ваганова. – В конце апреля мы начали собирать данные о ветеранах Всеволожского района, их фотографии и историю героического пути. Вся информация была обработана и размещена на Стене Героев. В течение месяца всеволожцы, ежедневно проходя мимо Юбилейной площади, смогут прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, прочитать о людях, которые ковали Победу.

По словам Елены Вагановой, «Всевполк» при поддержке администрации района намерен реализовать еще один интересный и амбициозный проект.

– Нам бы очень хотелось организовать интерактивную экспозицию с фотографиями участников Великой Отечественной войны в Доме авиаторов, – продолжает собеседница. – Тогда каждый посетитель мог бы прикоснуться к частичке истории Всеволожского района, узнать о героях.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА