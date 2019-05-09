«Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!
Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области 23 апреля провела заседание на тему «Музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области – проблемы и пути решения».
В этом заседании участвовали представители: Законодательного собрания Санкт-Петербурга, отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района, Совета ветеранов Дороги жизни, Музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального военно-морского музея. Мероприятие состояло из двух частей: сначала все присутствующие осмотрели экспозицию Музея Дороги жизни в деревне Коккорево, затем провели круглый стол в здании филиала Центрального военно-морского музея – в Музее «Дорога Жизни» (посёлок Осиновец).
Может быть, кого-то из читателей смутит, что у нас несколько музеев Дороги жизни. Но так было специально задумано в прошлом веке. Ветераны создали во Всеволожском районе несколько небольших музеев, каждый из которых отвечал за свою часть информации. Задумано было, что люди, пожелавшие узнать о подвиге ленинградцев, будут передвигаться от одного музея к другому вдоль берега Ладожского озера. И одновременно – получать наслаждение от красивой природы.
В здании железнодорожной станции Ладожское озеро – в Музее Дороги жизни Октябрьской железной дороги – им бы рассказали, как в сентябре 1941 года спешно строился огромный Осиновецкий железнодорожный узел, какой трудовой подвиг совершили железнодорожники. Далее: в посёлке Осиновец (в филиале Военно-морского музея – Музее «Дорога Жизни») люди узнали бы всё о водной трассе Дороги жизни, которая работала осенью 1941-го и летом 1942 года. Передвигаясь дальше в восточном направлении, люди возложили бы цветы у памятника «Разорванное кольцо», а затем повернули бы в деревню Коккорево, в которой в доме № 27 находится Музей Дороги жизни, посвящённый автомобильной дороге ВАД-101. Эту дорогу зимой 1942 –1943 года называли «Ледовая трасса Дороги жизни». И с ней связана самая драматичная страница блокадной истории. В Коккоревском музее люди услышали бы о подвиге шофёров, военных медсестёр и регулировщиц, работавших на льду Ладожского озера, об уникальной операции – первой в мире прокладке электрического кабеля по дну озера. Затем – ещё один рывок в восточном направлении – и любители военной истории попали бы в посёлок Петрокрепость, где в здании железнодорожного вокзала находится Музей Дороги Победы, которая была построена в 1943 году. А завершающим этапом для желающих послужил бы Музей Дороги жизни в посёлке Кобона – на противоположном берегу Ладожского озера. Там люди узнали бы, что ожидало блокадников после эвакуации. В советское время все музеи имели одно подчинение и работали слаженно.
Но во время перестройки музеи разобрали по ведомствам, и к настоящему времени логистика музейного комплекса разрушена. Некоторые из вышеперечисленных объектов оказались и вовсе на грани исчезновения. Ещё свежо в нашей памяти, как ветераны Дороги жизни бились за Осиновецкий музей. Теперь этот музей стоит красавец красавцем – полностью обновлённый. В хорошем состоянии содержится Музей Дороги Победы в посёлке Петрокрепость. Состояние Музея Октябрьской железной дороги в посёлке Осиновец нам оценить трудно, потому что он открывается для посетителей только по большим праздникам. А вот у музея в посёлке Коккорево положение оказалось точно плачевное.
Готовясь к работе над этим материалом, я ещё раз прочитала свою статью, опубликованную в газете «Всеволожские вести» 4 июня 2004 года под названием «Домик Нефёдова, ставший музеем». Статья была посвящена 30-летию Музея в посёлке Коккорево и 15-летию с того времени, как он стал филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда. Эти юбилеи были тогда отмечены на достойном уровне. Руководство Музея обороны и блокады Ленинграда организовало в Коккорево капитальный ремонт: полностью заменена крыша, установлены железные решётки и двери, восстановлены фотографии, которые пожелтели от времени. Тогда считалось, что у этого домика – серьёзное будущее. Из вышеперечисленных музеев только он является реальным историческим объектом, который «знал» блокаду и её героев, как говорится, в лицо. Остальные музеи расположены в зданиях, построенных после войны. Небольшой деревенский домик в Коккорево хранит дух своего времени.
Во время войны этот дом имел большое стратегическое значение. Немцы знали о его существовании, и вражеские самолёты искали его в рыбацком посёлке Коккорево. Но в то время вокруг этого дома росли огромные деревья, и домик прятался от врага в их тени. Ни одна бомба на Домик Нефёдова не упала. Приведу отрывок из статьи «Домик Нефёдова, ставший музеем»:
«История Коккоревского музея – особая. До войны здесь располагалась Озёрная начальная школа, в которой обучались дети рыбаков. Во время блокады разместился штаб и автодорожное управление. Первые работы в штабе проводились под руководством начальника автодорожного управления Ленфронта инженера полковника В.Г. Монахова. Затем его заменил капитан 1-го ранга начальник ледового участка М.А. Нефёдов, и в народе закрепилось название «Домик Нефёдова». Когда по дну Ладожского озера был проложен кабель от Кобоны, то в «Домике Нефёдова» появился центральный узел связи. «Это было единственное на Дороге жизни место связи со Смольным и с Кремлём, – вспоминает начальник головной базы Дорожного управления Ленфронта А.И. Васянович. – Из этой комнаты с Большой землёй разговаривали А.Н. Косыгин, А.М. Микоян. Дом является значимым историческим местом. Его нужно непременно сохранить для потомков». Работа по сохранению домапамятника началась сразу же после войны. На одном из музейных стендов можно увидеть фотографию, на которой запечатлён первый послевоенный выпуск Коккоревской школы. Фотография детей появилась здесь не случайно – они собирали документы о работе Дороги жизни. Найденные экспонаты сформировали фонд для маленького музейчика, который первоначально находился в клубе Коккорево и не имел официального статуса. По многочисленным просьбам ветеранов 19 мая 1974 года музей был открыт в «Домике Нефёдова». Долгое время он функционировал как «народный музей». Руководителем и автором основных работ, предоставившим архивные и фотоматериалы, явился бывший командир 64 ОДЭБ на Ладожской ледовой трассе подполковник в отставке Л.Ю. Гальперин, в работе участвовали А.И. Манкевич, В.А. Едемский, А.И. Васянович, О.Н. Писаренко. В течение 30 лет ветераны многое делали для музея. Сохранился график дежурства, согласно которому участники Великой Отечественной войны каждую субботу встречали здесь посетителей и проводили экскурсии. Своими руками они создали деревянные стенды. В 1989 году музей в Коккорево стал филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда».
В этом доме часто бывали не только видный государственный деятель А.Н. Косыгин (впоследствии – председатель Совета Министров СССР), А.М. Микоян (впоследствии – председатель Президиума Верховного Совета СССР). Есть предположение, что здесь побывал Георгий Константинович Жуков. А уж кто такой Михаил Александрович Нефёдов – сейчас многие и не помнят. А ведь во время войны его имя знал каждый блокадник. Михаил Александрович был талантливым руководителем, благодаря которому действовала ледовая трасса Дороги жизни, осуществлялась эвакуация детей и взрослых на Большую землю. Он руководил всеми перевозками из штаба, который как раз находился в домике в Коккорево. И здесь же, рядом, на берегу Ладожского озера М.А. Нефёдов погиб (в мае 1943 года во время вражеского авианалёта). Его гибель была воспринята блокадниками как большая трагедия. М.А. Нефёдова с особыми почестями похоронили в Александро-Невской лавре.
Немного времени нам понадобилось, чтобы всё это забыть. И если в 1988 году здание и прилегающая к нему территория были признаны объектом культурного наследия регионального значения, то в начале XXI века его передали в собственность общественной организации «База охотников и рыболовов Всеволожского района». Без обременения. Общественная организация больших денег не имеет. Экспонаты были снесены в одну комнату, стойки для фотографий развалились, а в последние годы помещение перестало отапливаться, крыша стала протекать. В такой сырости сейчас хранятся редчайшие фотографии и документы военного времени. Есть в музее экспонат, который требует особой заботы. Это диорама (24 квадратных метра), созданная ветеранами Дороги жизни Гальпериным и Петерсоном. Она нарисована на стене и сейчас нуждается в реставрации. Непонятно местонахождение других важных артобъектов.
Приведу ещё один отрывок из статьи «Домик Нефёдова, ставший музеем»: «В (…) торжественной обстановке планируется полностью восстановить экспозиционный ряд. В музей вернутся некоторые из уникальных экспонатов, например, необычный мешок из-под муки, который был найден в палатке, находившейся на ледовой трассе. Основным грузом, который перевозили по льду, была мука, и на пунктах перегрузки скопились упаковочные материалы. Неизвестный художник военного времени вывернул один из этих мешков наизнанку и нарисовал на внутренней стороне панораму ледовой дороги. Эта отреставрированная панорама займёт в музее почётное место». Сейчас, когда я напоминаю о панораме Дороги жизни, нарисованной на мешковине из-под муки, все недоумённо разводят руками.
У нас в области много неравнодушных людей. И в 2017 году появилась инициативная группа, которая стала бороться за возрождение Коккоревского Музея Дороги жизни. Группа открыла свою страничку в соцсети «ВКонтакте». Она называется «О музее «Дороги жизни» в д. Коккорево. Ладога». Руководит страничкой администратор Ольга Сапожникова. Вот отрывок из ответа, присланного Ольге Сапожниковой из комитета по культуре Ленинградской области: «Должностными лицами Департамента Государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия» (…) проведено мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия, по результатам которого выявлены нарушения собственником действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, выразившиеся в ненадлежащем содержании Объекта, а также – проведении работ – без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия». Документ подписал заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия А.Н. Карлов.
И вот – как результат взаимного сотрудничества – 23 апреля было проведено заседание, которое члены инициативной группы по защите Коккоревского музея назвали «историческим». Возможность спасения музея на этом заседании обсуждалась несколько часов. В конце концов собственник в лице общественной организации «База охотников и рыболовов Всеволожского района» согласился на переезд из «Домика Нефёдова» при условии возмещения равноценным участком земли. Дом обещали освободить полностью. Вот что после этого заседания написала на своей страничке Ольга Сапожникова: «Если честно, очень верится, что все получится. И что Народный музей будет возвращен народу. И к 75-летию Победы не будет стыдно перед теми, кто сделал здесь, на берегу Ладожского озера, в 35-градусный мороз, на льду, в полыньях всё, что мог, чтобы мы сегодня просто были. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи».
Мы тоже надеемся, что в нашем районе будет сохранен штаб, из которого осуществлялось руководство автомобильными перевозками. Совсем мало таких реальных исторических объектов осталось на Дороге жизни. И мы надеемся, что отныне народный музей – штаб ледовой Дороги жизни – будет использоваться только по назначению.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото В. БОГДАНА