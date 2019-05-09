«Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!

Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области 23 апреля провела заседание на тему «Музей «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района Ленинградской области – проблемы и пути решения».

В этом заседании участвовали представители: Законодательного собрания Санкт-Петербурга, отдела культуры администрации Всеволожского муниципального района, Совета ветеранов Дороги жизни, Музея обороны и блокады Ленинграда, Центрального военно-морского музея. Мероприятие состояло из двух частей: сначала все присутствующие осмотрели экспозицию Музея Дороги жизни в деревне Коккорево, затем провели круглый стол в здании филиала Центрального военно-морского музея – в Музее «Дорога Жизни» (посёлок Осиновец).

Может быть, кого-то из читателей смутит, что у нас несколько музеев Дороги жизни. Но так было специально задумано в прошлом веке. Ветераны создали во Всеволожском районе несколько небольших музеев, каждый из которых отвечал за свою часть информации. Задумано было, что люди, пожелавшие узнать о подвиге ленинградцев, будут передвигаться от одного музея к другому вдоль берега Ладожского озера. И одновременно – получать наслаждение от красивой природы.

В здании железнодорожной станции Ладожское озеро – в Музее Дороги жизни Октябрьской железной дороги – им бы рассказали, как в сентябре 1941 года спешно строился огромный Осиновецкий железнодорожный узел, какой трудовой подвиг совершили железнодорожники. Далее: в посёлке Осиновец (в филиале Военно-морского музея – Музее «Дорога Жизни») люди узнали бы всё о водной трассе Дороги жизни, которая работала осенью 1941-го и летом 1942 года. Передвигаясь дальше в восточном направлении, люди возложили бы цветы у памятника «Разорванное кольцо», а затем повернули бы в деревню Коккорево, в которой в доме № 27 находится Музей Дороги жизни, посвящённый автомобильной дороге ВАД-101. Эту дорогу зимой 1942 –1943 года называли «Ледовая трасса Дороги жизни». И с ней связана самая драматичная страница блокадной истории. В Коккоревском музее люди услышали бы о подвиге шофёров, военных медсестёр и регулировщиц, работавших на льду Ладожского озера, об уникальной операции – первой в мире прокладке электрического кабеля по дну озера. Затем – ещё один рывок в восточном направлении – и любители военной истории попали бы в посёлок Петрокрепость, где в здании железнодорожного вокзала находится Музей Дороги Победы, которая была построена в 1943 году. А завершающим этапом для желающих послужил бы Музей Дороги жизни в посёлке Кобона – на противоположном берегу Ладожского озера. Там люди узнали бы, что ожидало блокадников после эвакуации. В советское время все музеи имели одно подчинение и работали слаженно.

Но во время перестройки музеи разобрали по ведомствам, и к настоящему времени логистика музейного комплекса разрушена. Некоторые из вышеперечисленных объектов оказались и вовсе на грани исчезновения. Ещё свежо в нашей памяти, как ветераны Дороги жизни бились за Осиновецкий музей. Теперь этот музей стоит красавец красавцем – полностью обновлённый. В хорошем состоянии содержится Музей Дороги Победы в посёлке Петрокрепость. Состояние Музея Октябрьской железной дороги в посёлке Осиновец нам оценить трудно, потому что он открывается для посетителей только по большим праздникам. А вот у музея в посёлке Коккорево положение оказалось точно плачевное.

Готовясь к работе над этим материалом, я ещё раз прочитала свою статью, опубликованную в газете «Всеволожские вести» 4 июня 2004 года под названием «Домик Нефёдова, ставший музеем». Статья была посвящена 30-летию Музея в посёлке Коккорево и 15-летию с того времени, как он стал филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда. Эти юбилеи были тогда отмечены на достойном уровне. Руководство Музея обороны и блокады Ленинграда организовало в Коккорево капитальный ремонт: полностью заменена крыша, установлены железные решётки и двери, восстановлены фотографии, которые пожелтели от времени. Тогда считалось, что у этого домика – серьёзное будущее. Из вышеперечисленных музеев только он является реальным историческим объектом, который «знал» блокаду и её героев, как говорится, в лицо. Остальные музеи расположены в зданиях, построенных после войны. Небольшой деревенский домик в Коккорево хранит дух своего времени.

Во время войны этот дом имел большое стратегическое значение. Немцы знали о его существовании, и вражеские самолёты искали его в рыбацком посёлке Коккорево. Но в то время вокруг этого дома росли огромные деревья, и домик прятался от врага в их тени. Ни одна бомба на Домик Нефёдова не упала. Приведу отрывок из статьи «Домик Нефёдова, ставший музеем»:

«История Коккоревского музея – особая. До войны здесь располагалась Озёрная начальная школа, в которой обучались дети рыбаков. Во время блокады разместился штаб и автодорожное управление. Первые работы в штабе проводились под руководством начальника автодорожного управления Ленфронта инженера полковника В.Г. Монахова. Затем его заменил капитан 1-го ранга начальник ледового участка М.А. Нефёдов, и в народе закрепилось название «Домик Нефёдова». Когда по дну Ладожского озера был проложен кабель от Кобоны, то в «Домике Нефёдова» появился центральный узел связи. «Это было единственное на Дороге жизни место связи со Смольным и с Кремлём, – вспоминает начальник головной базы Дорожного управления Ленфронта А.И. Васянович. – Из этой комнаты с Большой землёй разговаривали А.Н. Косыгин, А.М. Микоян. Дом является значимым историческим местом. Его нужно непременно сохранить для потомков». Работа по сохранению дома­памятника началась сразу же после войны. На одном из музейных стендов можно увидеть фотографию, на которой запечатлён первый послевоенный выпуск Коккоревской школы. Фотография детей появилась здесь не случайно – они собирали документы о работе Дороги жизни. Найденные экспонаты сформировали фонд для маленького музейчика, который первоначально находился в клубе Коккорево и не имел официального статуса. По многочисленным просьбам ветеранов 19 мая 1974 года музей был открыт в «Домике Нефёдова». Долгое время он функционировал как «народный музей». Руководителем и автором основных работ, предоставившим архивные и фотоматериалы, явился бывший командир 64 ОДЭБ на Ладожской ледовой трассе подполковник в отставке Л.Ю. Гальперин, в работе участвовали А.И. Манкевич, В.А. Едемский, А.И. Васянович, О.Н. Писаренко. В течение 30 лет ветераны многое делали для музея. Сохранился график дежурства, согласно которому участники Великой Отечественной войны каждую субботу встречали здесь посетителей и проводили экскурсии. Своими руками они создали деревянные стенды. В 1989 году музей в Коккорево стал филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда».

В этом доме часто бывали не только видный государственный деятель А.Н. Косыгин (впоследствии – председатель Совета Министров СССР), А.М. Микоян (впоследствии – председатель Президиума Верховного Совета СССР). Есть предположение, что здесь побывал Георгий Константинович Жуков. А уж кто такой Михаил Александрович Нефёдов – сейчас многие и не помнят. А ведь во время войны его имя знал каждый блокадник. Михаил Александрович был талантливым руководителем, благодаря которому действовала ледовая трасса Дороги жизни, осуществлялась эвакуация детей и взрослых на Большую землю. Он руководил всеми перевозками из штаба, который как раз находился в домике в Коккорево. И здесь же, рядом, на берегу Ладожского озера М.А. Нефёдов погиб (в мае 1943 года во время вражеского авианалёта). Его гибель была воспринята блокадниками как большая трагедия. М.А. Нефёдова с особыми почестями похоронили в Александро-Невской лавре.

Немного времени нам понадобилось, чтобы всё это забыть. И если в 1988 году здание и прилегающая к нему территория были признаны объектом культурного наследия регионального значения, то в начале XXI века его передали в собственность общественной организации «База охотников и рыболовов Всеволожского района». Без обременения. Общественная организация больших денег не имеет. Экспонаты были снесены в одну комнату, стойки для фотографий развалились, а в последние годы помещение перестало отапливаться, крыша стала протекать. В такой сырости сейчас хранятся редчайшие фотографии и документы военного времени. Есть в музее экспонат, который требует особой заботы. Это диорама (24 квадратных метра), созданная ветеранами Дороги жизни Гальпериным и Петерсоном. Она нарисована на стене и сейчас нуждается в реставрации. Непонятно местонахождение других важных артобъектов.

Приведу ещё один отрывок из статьи «Домик Нефёдова, ставший музеем»: «В (…) торжественной обстановке планируется полностью восстановить экспозиционный ряд. В музей вернутся некоторые из уникальных экспонатов, например, необычный мешок из-под муки, который был найден в палатке, находившейся на ледовой трассе. Основным грузом, который перевозили по льду, была мука, и на пунктах перегрузки скопились упаковочные материалы. Неизвестный художник военного времени вывернул один из этих мешков наизнанку и нарисовал на внутренней стороне панораму ледовой дороги. Эта отреставрированная панорама займёт в музее почётное место». Сейчас, когда я напоминаю о панораме Дороги жизни, нарисованной на мешковине из-под муки, все недоумённо разводят руками.

У нас в области много неравнодушных людей. И в 2017 году появилась инициативная группа, которая стала бороться за возрождение Коккоревского Музея Дороги жизни. Группа открыла свою страничку в соцсети «ВКонтакте». Она называется «О музее «Дороги жизни» в д. Коккорево. Ладога». Руководит страничкой администратор Ольга Сапожникова. Вот отрывок из ответа, присланного Ольге Сапожниковой из комитета по культуре Ленинградской области: «Должностными лицами Департамента Государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия» (…) проведено мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия, по результатам которого выявлены нарушения собственником действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, выразившиеся в ненадлежащем содержании Объекта, а также – проведении работ – без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия». Документ подписал заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия А.Н. Карлов.

И вот – как результат взаимного сотрудничества – 23 апреля было проведено заседание, которое члены инициативной группы по защите Коккоревского музея назвали «историческим». Возможность спасения музея на этом заседании обсуждалась несколько часов. В конце концов собственник в лице общественной организации «База охотников и рыболовов Всеволожского района» согласился на переезд из «Домика Нефёдова» при условии возмещения равноценным участком земли. Дом обещали освободить полностью. Вот что после этого заседания написала на своей страничке Ольга Сапожникова: «Если честно, очень верится, что все получится. И что Народный музей будет возвращен народу. И к 75-летию Победы не будет стыдно перед теми, кто сделал здесь, на берегу Ладожского озера, в 35-градусный мороз, на льду, в полыньях всё, что мог, чтобы мы сегодня просто были. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи».

Мы тоже надеемся, что в нашем районе будет сохранен штаб, из которого осуществлялось руководство автомобильными перевозками. Совсем мало таких реальных исторических объектов осталось на Дороге жизни. И мы надеемся, что отныне народный музей – штаб ледовой Дороги жизни – будет использоваться только по назначению.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото В. БОГДАНА