«Бессмертный полк» объединил всеволожцев

В День Победы сотни всеволожцев и гостей города приняли участие в акции «Бессмертный полк». По улицам города прошли взрослые и дети, хранящие память о подвиге своих предков.

Участники акции с раннего утра сходились на Юбилейную площадь, где была организована трансляция главного парада с Красной площади. После окончания трансляции перед собравшимся на площади выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Сегодня – святой для всех нас день. Победа далась нашему народу очень дорого. Она оплачена кровью, трудом, терпением, подвигом. Те, кто сражался на фронте, кто в тылу ковал оружие победы, передали Великую победу из рук в руки будущим поколениям. Нам с вами. И мы должны быть достойными. Достойными памяти героев, достойными великой страны, в которой живем.

С праздником участников акции поздравили начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

Колонна «Бессмертного полка» прошла маршем по Всеволожскому проспекту и Колтушскому шоссе к мемориальному комплексу на Румболовской горе. Здесь состоялся торжественно-траурный митинг «Память поколений» и возложение цветов к монументу «Никто не забыт, ничто не забыто».

Фото Антона ЛЯПИНА