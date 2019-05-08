Праздничный митинг пройдет в Орешке
Дню Победы будет посвящен митинг, который пройдет 9 мая в знаменитой крепости, расположенной в истоке Невы.
Мероприятие состоится в 14.00 у мемориального комплекса героическим защитникам Орешка в годы Великой Отечественной войны.
Почти 500 дней – с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года – гарнизон крепости держал оборону, не давая окончательно отрезать охваченный кольцом блокады Ленинград от Большой земли.
9 мая вход в крепость Орешек – бесплатный. Переправа на о. Ореховый – платная.
Фото Антона ЛЯПИНА из архива