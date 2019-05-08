«Курский соловей» последнего военного призыва

Николай Прокофьевич Фоменко – участник Великой Отечественной войны последнего призыва. Возраст солидный – 92 года, но выглядит он значительно моложе: то ли гены такие достались, то ли физический труд помог сохранить отличную физическую форму на десятом десятке лет. Живёт ветеран в деревне Каменка на территории Щегловского сельского поселения вот уже почти семьдесят лет. Судьба занесла его на северо-запад страны сразу после окончания войны с фашистской Германией, здесь и пустил он корни на всю оставшуюся жизнь.

Родные места ветерана далеко от Каменки даже по современным представлениям: село Веселое Глушковского района Курской области – это юг России. Из самого раннего детства он помнит только то, как баловали его взрослые: он был младшим, двенадцатым ребёнком у родителей. О раскулачивании знает только по рассказам близких – в семье эта тема всегда была болезненной. Отец держал свою пасеку, мёд собирали бочками.

В 1929 году в селе был организован колхоз «Красное знамя», который объединил 380 хозяйств, 1 900 колхозников. У труженика Прокофия Фоменко всех пчёл забрали в колхозное общее пользование, объявив его кулаком, хорошо ещё, что из собственного дома не выгнали вместе с женой и детьми. Три года он судился, доказывая, что такое прибыльное крепкое хозяйство создано руками большой семьи, но добился только того, что его признали середняком. Признать признали, да только в колхозе всех Фоменко долгие годы продолжали считать кулаками.

К началу войны Николай не окончил и семи классов – в 1941-м ему было 14 лет. Поэтому события того времени помнит достаточно хорошо. Фашисты рвались к Москве в ходе наступательной операции «Тайфун», наши отступали. Вся область стала ареной боевых действий. «Через курские деревни стадами гнали коров, овец, свиней вглубь страны. Детей и взрослых отправляли рыть окопы. Паника была. Не дай бог!» – вспоминает ветеран.

Когда началась война, колхоз сразу развалился, всё колхозное имущество, включая землю и скот, – «на душу населения» раздали колхозникам. Семейству Фоменко отдали их собственные четыре улья с пчелами да еще молодую лошадь, которую через год украли. В парализованном войной колхозе начался процесс разрушения. Свёкла на колхозных полях вся замерзла, зерно жители собирали и молотили вручную.

К лету 1942 года Курская область оказалась в фашистской оккупации. В селе Веселое (больше 500 жителей) был расквартирован немецкий полк: 1 000 солдат, по 2–3 немца в каждой избе. В здании школы они устроили кухню, а в клубе, бывшей церкви, – мастерскую по ремонту техники.

Дом Фоменко стоял на окраине, возможно, поэтому фашистов у них на постое не было. Николай, его братья и сёстры старались не попадаться на глаза оккупантам, в центр села не ходили, и всё-таки его брата дважды пытались вывезти в Германию – тот как-то умудрился оба раза сбежать. Но шестерых молодых жителей села на принудительные работы в Германию всё-таки угнали.

Немцы опасались партизан – а на территории Курской области действовали 42 отряда, включая Путивльский партизанский отряд легендарного С.А. Ковпака. Именно по этой причине оккупанты иногда устраивали устрашающие казни пойманных коммунистов в центре села. Однако, по словам нашего ветерана, особенно не зверствовали. «Это были такие же молодые пацаны, как и мы, – вспоминает Н.П. Фоменко. – Солдат отпускали в увольнение, один парень как-то зашел к нам, начал рассказывать, как у них в Германии. Мы немецкий в школе изучали, поэтому смогли понять его. Молодой немец сказал, что, если бы отказался идти в армию, всю его семью подчистую бы уничтожили.

На период войны семья Фоменко, за исключением одного из старших братьев, призванного в армию как гражданского специалиста, оставалась в деревне. Мать зимой 1943 года умерла, не дожив до освобождения села от оккупации, которая состоялась летом. Ближе к битве на Курской дуге немцы заметно активизировались, «по шляху» колоннами шли, блестя стеклами, машины чешского производства, вызывающие живой интерес у мальчишек.

Сразу после освобождения колхоз начали восстанавливать, снова появились бригады, звенья. С первых дней там работал и Николай. Осенью 1944 года, после сбора урожая, Николая Фоменко и его сверстников 1927 года рождения, только что достигших совершеннолетия, призвали в армию. В последний военный призыв попали более миллиона таких мальчишек.

Большинство этих юношей стремились на фронт, в действующие воинские части и на боевые корабли, но лишь немногим из них удалось попасть туда. Многие призывники были направлены в запасные полки и учебные отряды, где честно осваивали военные специальности и учились военному делу, готовясь к отправке на фронт. Особая заслуга этих молодых парней заключалась в том, что на их плечи легла ответственность за укрепление оборонного могущества и безопасности страны после массового увольнения старших возрастов рядового, сержантского и старшинского состава в связи с окончанием войны.

На долю этих военнослужащих последнего призыва выпали большие испытания. Достаточно сказать, что срочная служба для них была продлена до 7 – 9 лет. В соответствии с постановлением об этом Высшего Военного Совета под председательством Сталина не было массовых военных призывов на службу ни в 1945 году, ни в 1946, вплоть до 1949 года.

В числе этих призывников оказался и Николай Фоменко. В ноябре он и еще двадцать «курских соловьёв», как шутя называли их товарищи по службе, отправились осваивать военную науку. Вначале ехали в вагонах, потом шли пешком с тяжёлыми мешками за плечами. Каждый нёс с собой продукты – кто крупу, кто муку, а кто-то даже утку или гуся. Они не знали, что их ждёт. Об этом марш-броске Н.П. Фоменко помнит мало, а друзей, которые бы могли дополнить его рассказ, уже не осталось. Зато дальнейшие события мой собеседник воспроизводит даже в деталях:

– Привезли в Татищево – это станция в Тамбовской области, и в лес. Первым делом таскали бревна и рыли землянки. Сперва кормили очень плохо, у кого родители богатые, присылали деньги. Пышечка пять рублей, чуть побольше – десять. А у меня отец старый – чем он поможет? В феврале норму увеличили. Как и должно быть у курсантов, паёк давали такой: 30 г масла, 300 г белого хлеба, настоящий чай, 40 г сахара, мяса каждому курсанту 200 г и 150 г рыбы. «Все было по первому сорту. Компот такой наваристый, что вы!»

В этом лесном лагере размещался специальный отдельный стрелковый полк, где курсантов готовили как младших командиров. С февраля по сентябрь их муштровали по полной: стрельба, строевая и тактическая подготовки. «Гоняли здорово, до пота!».

– В каждом отделении было по 12 курсантов: вверху три матраса на 6 человек, и внизу столько же. Командирами были фронтовики, отслужившие в армии. Нас готовили на битву, учили командовать отделением. Младшие командиры ведь ближе всех к солдату, – рассказывает Николай Прокофьевич.

2 мая курсантам сообщили, что наши взяли Берлин. Но служба продолжалась полным ходом. Курсантов отправили в лагеря в 25 километрах от места базирования полка. В 3 часа ночи 9 мая полк подняли по тревоге и объявили, что война окончилась.

– Кончилась война, но мы остались солдатами, – продолжает свой рассказ ветеран. – В августе из тамбовской части, где мы учились, нас отправили в Саратовскую область, там формировались маршевые роты. Мы шли 10 дней, останавливаясь через каждые 25 км на обед. Сперва шли только днём, а стояла жара. В Саратове нас, курских, обмундировали, хотели в Германию отправить, но потом, видимо, решили, что мы призывались с оккупированной территории, и передумали. В ноябре 1945 года привезли по железной дороге в Ленинград на распределительный пункт. Туда приехали покупатели, и оба курских взвода увезли на Кирпичный завод под Ленинградом. После войны там был склад боеприпасов, где и проходил свою дальнейшую воинскую службу Н.П. Фоменко.

Служил он там до 25 апреля 1951-го в звании рядового. За все шесть с половиной лет службы другого звания ему так и не присвоили. Почему? «Когда кончилась война, приехали сержанты, старшины с лычками, наградами, вот и ставили их командирами отделений, а мы так и остались», – поясняет Н.П. Фоменко. – Мы служили больше шести лет, а нам написали по 3 года. Чем занимались? Мины 22-миллиметровые ремонтировали, я на потоке работал контролером. То, что собрали с фронта, везли сюда, открыли поток. Здесь снаряды для повторного использования готовили.

В 1948 году Фоменко предоставили десятидневный отпуск, и он поехал домой, где не был четыре года. Всё было до боли родное и знакомое, но ленинградская земля уже не хотела его отпускать. Его курские товарищи после демобилизации разъехались кто куда, а он остался в наших краях. На родине, правда, бывал часто, поначалу даже яблоки оттуда привозил, пока свои не появились. Отец его прожил до 1958 года.

Перед демобилизацией, в 1950 году, склад на Кирпичном заводе закрыли и солдат перевели на другой склад, в Токсово, там он служил до апреля 1951-го. Николай Прокофьевич устроился на работу в Главный Ленинградской торговый порт. 13 мая 1951 года он стал кочегаром на буксире «Тайфун».

На разных судах Н.П. Фоменко проработал 29 лет – кочегаром, машинистом, старшим машинистом. В 1960 году он заочно поступил в Арктическое училище, поскольку после армии все-таки окончил 7-й класс. В 1965 году получил диплом механика-универсала. В 1967 году Николай Прокофьевич получил должность кранмейстера-механика, под руководством которого на кране работали 6 человек: вахтенный матрос, моторист, крановщик, электромеханик, боцман, повариха. 10 лет он работал на 100­-тонном кране, а в 1980 году вышел на пенсию. Но молодому мужчине в 53 года на пенсии не сиделось, и он еще 7 лет работал лесничим в парклесхозе. Так ветеран войны стал еще и ветераном труда.

Каменку, где живёт и по сей день, Николай Прокофьевич облюбовал ещё в годы службы в армии. Место действительно красивое и тихое. Деревня расположена в юго-западной части Всеволожского района у автодороги к поселку им. Морозова, минутах в десяти ходьбы от платформы «Радченко».

К тому моменту, когда Н.П. Фоменко решил там обосноваться, население деревни было совсем небольшим. В 1958 году, к примеру, там числилось всего 77 человек, но в результате активного заселения ситуация переменилась: согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне проживало 164 человека.

Одним из самых первых застройщиков был наш ветеран Фоменко. Он вспоминает, что здесь когда-то насчитывалось всего четыре дома. В одном из них, принадлежащем деду его первой жены Ирины, в годы войны размещался какой-то воинский штаб. Свой дом Николай Прокофьевич построил в 1955 году, а новоселье справили на Новый, 1956 год.

Первая его жена умерла в 1974 году, оставив мужу трёх дочерей. Вторая, Антонина Ивановна, привела в дом еще двух своих дочек. Все пять дочерей живут своими семьями, а супруги, расписавшиеся в 1975 году, живут в том самом доме в Каменке. Живут – не тужат, участвуют в «Ветеранском подворье». Они очень приветливы и добросердечны, а эти качества – важное условие долгой жизни.

Участник Великой Отечественной войны Николай Прокофьевич Фоменко наградами не избалован – есть у него только юбилейные медали. Но вот какое мнение об этом поколении советских солдат выразил генерал-майор Г.М. Ширшов, начавший военную службу в 1944 г.: «Как говорится, понюхавшие пороху, прослужившие по 4–5 лет, они являлись подлинными профессионалами своего дела, и, на мой взгляд, Советская Армия конца 40-х – начала 50-х годов прошлого века была самой сильной в мире. Кадровой основой армии являлся именно последний военный призыв».

Марина АНДРЕЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА