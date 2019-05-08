Идеи есть – дела будут!

Любой мыслящий человек издревле задавал себе простые вроде вопросы: Где я живу? Как я живу? Зачем я живу? И когда таких людей становилось много – они объединялись в то, что сейчас принято называть гражданским обществом, и уже вместе решали, что могут сделать для улучшения качества жизни и где взять для этого средства. Возможно, так и появилось со временем партиципаторное бюджетирование (от англ. «participation» – участие) – непосредственное участие горожан в распределении бюджетных средств.

Это давало возможность любому достигшему совершеннолетия жителю города непосредственно участвовать в решении тех проблем, которые касаются его самого и его ближайшего окружения, что повышало уровень гражданской активности и способствовало возникновению городского сообщества. Очевидно, что такое взаимодействие и совместная работа граждан и местных властей обеспечивали развитие.

Впервые партиципаторное бюджетирование (ПБ) как политический и финансовый инструмент использовалось в бразильском городе Порту-Алегри в 80-е годы прошлого века как средство борьбы с социальным неравенством. Бразильский опыт переняла Европа, затем США, Африка, Китай и Южно-Восточная Азия. Сейчас ПБ применяется более чем в 40 странах и 2000 городах. Технология ПБ везде разная: она учитывает локальный контекст для решения возникающей проблемы наиболее результативным способом.

В 2013 году Европейский университет в Санкт-Петербурге при поддержке комитета гражданских инициатив и местных администраций впервые опробовал технологию ПБ в России: первопроходцами стали города Череповец и Сосновый Бор. В 2016 году проект партиципаторного бюджетирования стартовал в Санкт-Петербурге.

Подобный опыт улучшения качества жизни людей заинтересовал главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского, и после определённой проработки со специалистами проект был «запущен» во Всеволожске и получил рабочее название «Решаем вместе!»

В перечень гражданских инициатив могли входить предложения по благоустройству дворов, детских площадок и вообще всё, что в перспективе хотят иметь горожане. Предложения по замыслу организаторов могли оказаться необычными и неожиданными.

Главное – жители города могли предложить инициативы и сами решать, какие из предложенных идей будут реализованы. Но одно дело сказать: «Хочу то-то и то-то и так-то и так-то», и совсем другое – подать заявку соответствующей формы, обосновать экономическую целесообразность проекта, «обсчитать» его, не войти в противоречие с Федеральным законом 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд», поскольку на реализацию гражданских инициатив администрация района должна запланировать определённые бюджетные средства и выделить их.

Мы не станем здесь рассказывать обо всех трудностях, преодолённых участниками проекта (о них желающие могут узнать на сайте проекта vk.com/reshaem_vsev), но с уверенностью констатируем, что они были преодолены в процессе серьёзной учёбы, осуществлённой специалистами администрации района и сотрудниками Европейского университета.

Из особо активных граждан, изъявивших желание принять участие в проекте, были выбраны 20 членов бюджетной Комиссии.

Им были прочитаны лекции по урбанистике, по полномочиям органов власти, по бюджетному процессу, по госзакупкам.

Официальным стартом проекта можно считать состоявшуюся 25 февраля текущего года пресс-конференцию проекта «Решаем вместе», на которой прозвучало: «Деньги есть!» Администрация района зарезервировала на реализацию проекта 15 миллионов рублей.

И вот 25 апреля в зале заседаний администрации района состоялось итоговое голосование членов комиссии проекта «Решаем вместе! – 2019».

На голосование были вынесены 10 инициатив (всего их было подано более двухсот), которые прошли экспертизу и получили условное или условно положительное одобрение.

Назовём их:

Алина Розбицкая.

Пешеходная оздоровительная тропа для терренкура с площадкой для воркаута.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAYPW

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAYHk

Сергей Шилов.

Подключение многоквартирных жилых домов №№ 68, 70, 72, 74, 76, 78 по улице Советской к централизованной сети канализации.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAVVi

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAVGs

Александр Древин.

Тротуар на Христиновском пр., нечетная сторона, от Почтовой ул. до Советской.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAZh7

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAZ4G

Олег Рагимов.

Организация спортивной площадки для роллеров и скейтеров в Южном.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAYtQ

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAXZJ

Светлана Гарифуллина.

Организация пешеходной зоны и парковочного пространства, Мельничный Ручей.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAXyL

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAXrH

Мария Васильева.

Благоустройство территории у станции Бернгардовка.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAVwu

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAVe1

Павел Ларионов.

Интерактивная тропа сказок.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAU3l

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jATU4

Олеся Стоянова.

Обустройство горы для безопасного спуска и подъема.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAXeX

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAWTj

Арина Сухонос.

Обустройство пешеходного тротуара в микрорайоне Бернгардовка.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAUYC

Видеопрезентация инициативы: https://vk.cc/9jAUgv

Ирина Гуреева-Дорошенко.

Благоустройство территории «Мемориал поэтам» на берегу реки Лубьи у моста поэта Николая Гумилёва.

Инициатива и ее обсуждение: https://vk.cc/9jAXPH

Голосование в проекте «Решаем вместе» состояло из двух этапов: предварительного и итогового голосования. На предварительном голосовании, где присутствуют только члены бюджетной комиссии, участники проекта договорились о том, на какие проекты распределить 15 миллионов рублей. На итоговом голосовании члены бюджетной комиссии заполнили бюллетени, в которых указали, за чей проект они голосуют. По правилам член бюджетной комиссии имел один голос, который он может отдать за чужую инициативу.

По результатам голосования были выбраны следующие инициативы-победители:

Благоустройство территории у станции Бернгардовка (автор: Васильева Мария) – 6,5 млн руб.

Спортивная площадка для роллеров и скейтеров в Южном (авторы: Рагимов Олег, Дзигун Александр) – 4,3 млн руб.

Обустройство для безопасного спуска с Румболовской горы, переулок Садовый на пересечении с ул. Нагорной (авторы: Стоянова Олеся, Филиппов Максим) – 3,5 млн руб.

Пешеходная зона и парковочное пространство, Мельничный Ручей: минимальный модуль – проектно-сметная документация (автор: Гарифуллина Светлана) – 0,5 млн руб.

Здесь же была создана рабочая группа, члены которой соберутся в мае для составления «дорожных карт» по реализации инициатив в местной администрации. Сама же реализация проекта должна завершиться уже в 2019 году.

Итоги состоявшегося голосования прокомментировал заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков, принимавший активное участие в реализации проекта:

«Коллеги, я очень рад видеть вас здесь. Это был большой и интересный проект, способствующий формированию в регионе в целом, во Всеволожском районе и во Всеволожске в частности, гражданского общества. Нам было приятно смотреть на то, как создавалась ваша команда, как вы росли, формировались, общались друг с другом. Я понимаю, что этот проект помог нам – руководителям района – более полно понять чаяния проживающих здесь людей. Мы развиваемся вместе с вами, мы становимся более открытыми, более доступными. Вместе с вами мы многому научились. Если увидим, что реализация проекта вызовет в обществе положительную реакцию, – будем продолжать.

Мне приятно, что глава администрации района Андрей Низовский поддерживает этот проект и привлекает к его реализации специалистов администрации. Не скрою – скептиков было предостаточно. Говорили, что администрация занимается популизмом и заигрывает с жителями, а на самом деле потом «подложит» свои проекты, чтобы освоить бюджетные деньги. Все эти скептики вами были посрамлены! И за это вам спасибо.

Более дикими были слухи, что всё это затеяно администрацией в свете грядущих выборов, чтобы провести на волне осуществления проекта в советы депутатов «своих» людей. Этот миф тоже рухнул.

Впрочем, будет неплохо, если такие активные, молодые и грамотные люди придут во власть. Вы – участники проекта – ради его реализации не жалели ни своего личного времени, ни сил, работая на благо общества. А это немало. Я, к примеру, как один из идеологов проекта, очень надеюсь, что он успешно завершится в этом году. Это усилит веру в органы местного самоуправления. Спасибо вам огромное!»

Окончательную точку в мероприятии поставил куратор проекта заместитель главы администрации района Алексей Кондрашин: «Для меня этот проект важен тем, что мы вместе реализуем чаяния жителей города. Заостряю внимание присутствующих на том, что идеи участников проекта, которые не стали победителями, не будут потеряны. Некоторые из этих инициатив уже взяты в работу, они были интересны, и мы уже начали их обсчитывать для включения в бюджет будущего года. Со многими вашими идеями уже ознакомлен глава администрации. Сейчас мы переходим к самому ответственному этапу реализации проекта: подготовке проектно-сметной документации и определению подрядчиков. Ещё раз спасибо всем за участие».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы ВМР