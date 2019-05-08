Жители Всеволожского района присоединились к Всероссийской акции «Диктант Победы»

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны состоялся 7 мая на 1233 площадках России и в 23 странах мира.

Всеволожская общеобразовательная школа № 6 в микрорайоне Южный была выбрана региональной площадкой для проведения Диктанта Победы. На двадцать вопросов, связанных с Великой Отечественной войной, отвечали 94 участника, среди них: семь представителей органов исполнительной власти и муниципального самоуправления, четверо представителей общественных организаций, пятеро депутатов, один ветеран Великой Отечественной войны. В числе других участников – представители педагогического сообщества района и школьники.

Патриотическая акция проходила в торжественной обстановке. Началась она с концерта, в котором приняли участие молодежные творческие коллективы Всеволожского района, исполнившие стихи и песни, посвященные Дню Великой Победы.

От имени губернатора Ленинградской области к участникам Диктанта Победы обратился зампред правительства по социальным вопросам Николай Емельянов, от имени областных законодателей – Сергей Бебенин. Диктант вместе с ними писали председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов и заместитель главы районной администрации по общим вопросам Сергей Поляков.

В 12.55 началась прямая трансляция с главной площадки Диктанта Победы – Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, которую смотрели участники акции как в России, так и в государствах постсоветского пространства и некоторых странах мира.

После окончания трансляции участники акции разошлись по школьным классам, где после предварительной консультации по заполнению документов начался Диктант Победы. Одним из первых с заданиями справился Сергей Бебенин. Отвечая на вопросы журналистов, председатель областного ЗакСа, в частности, сказал:

– Никаких сложностей диктант не вызвал, потому что вопросы в основном были из школьного учебника. Лично мне он показался даже легким. Я считаю, что составители диктанта поступили очень грамотно: во-первых, вопросы охватывают весь период Великой Отечественной войны, а, во-вторых, связаны с памятью, запечатленной в монументах. Главная цель диктанта – подтолкнуть тех, кто не знает историю страны, к изучению родной истории. А Великая Отечественная война – это одно из самых трагических событий, которые вошли не только в историю нашей страны, но и оказали большое влияние на всю мировую историю.

Итоги Диктанта Победы станут известны 12 мая.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА