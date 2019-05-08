Всеволожские школьники завоевали награды на областном Пасхальном фестивале

Подведены итоги областного Пасхального фестиваля «Светлое Христово Воскресение».

Среди участников фестиваля не только ученики среднеобразовательных школ, но и ребята, посещающие учреждения дополнительного образования, школы искусств, музыкальные и воскресные школы при храмах.

Всеволожский район лидирует среди победителей.

В номинации «Вокальное творчество» – народное, академическое, сольное пение или ансамбль до 3 человек – третье место заняла Дария Руденко из Музыкально-хоровой студии «Виктория» Дворца детско-юношеского творчества Всеволожского района.

В номинации «Вокальное творчество» – народное, академическое, ансамбль от 4 до 10 человек – первое место у Воскресной школы при Свято-Троицком храме Всеволожского района.

В номинации «Художественные работы» – рисунки (живопись и графика) в возрастной группе от 7 до 11 лет бронзу взял Роман Виролайнен из Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

В номинации «Художественные работы» – рисунки (живопись и графика) в возрастной группе от 12 до 17 лет – первое место у Ксении Двойниной из Агалатовского центра образования.

В дополнительной номинации Пасхального фестиваля приз «Надежда» вручен ансамблю церкви равноапостольных Константина и Елены Всеволожского района.

Фестиваль организован комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и епархиями Русской Православной церкви.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива