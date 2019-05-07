Где во Всеволожске перекроют движение 9 мая

Временное ограничение движения автотранспортных средств вводится 9 мая.

Ограничение связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

С 07.00 до 23.30 движение будет прекращено по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом; с 08.00 до 17.00 перекроют выезд с улицы Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни); с 11.00 до 12.00 – Колтушское шоссе от пересечения со Всеволожским проспектом до пересечения с шоссе Дорога жизни.