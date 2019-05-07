В клубе «Южный парк» сделали праздничные открытки ко Дню Победы

В молодежно-подростковом клубе «Южный парк» 6 мая прошел мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню Победы в технике скрапбукинг. Кроме того, воспитанники клуба мастерили из бумаги кораблики, которые на следующий день запустили в воды Ладожского озера в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Двери клуба «Южный парк» всегда открыты для детей, подростков и молодежи. Здесь можно не просто провести досуг, но и научиться чему-то новому. Например, своими руками создать открытку к празднику. Сотрудница клуба Татьяна Босова рассказывает, что мастер-классы по изготовлению открыток здесь проходят с завидной регулярностью. Она сама отлично владеет техникой скрапбукинга и хочет передать свои навыки ребятам.

В преддверии Дня Победы было решено сделать открытки для ветеранов. Дети смогут подарить их бабушкам и дедушкам. Если же в окружении ребенка открытку вручить некому, ее можно будет подарить ветерану 9 мая во время праздничных мероприятий, куда воспитанники клуба также отправятся. Мастерили ребята и кораблики, которые 7 мая запустили в Ладожское озеро в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, в клубе всю неделю будут проходить мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для ребят проведут мастер-классы, тематические беседы, пройдут показы фильмов о войне.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из группы Молодежно-подросткового клуба «Южный парк» в социальной сети «ВКонтакте»