Всеволожские ветераны отметили День Победы

Во Всеволожском центре культуры и досуга 7 мая состоялось праздничное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно эта встреча проводится в преддверии Дня Победы и собирает ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, на чью долю выпали непростые испытания военного времени.

Открыл праздник председатель Совета ветеранов Всеволожского района Анатолий Калашников:

– 9 мая – праздник, который встречали со слезами на глазах. Годы войны навсегда останутся в наших сердцах. Мы вечно будем помнить павших героев, защищавших нашу Родину.

Поздравить участников мероприятия пришел заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков:

– У каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с 45 года, мы всегда будем помнить подвиг тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. В наших сердцах не иссякнет благодарность ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Отдадим дань уважения родным и близким нам людям, прошедшим через военные испытания.

В подарок гостям праздника творческие коллективы Всеволожского района подготовили концерт. Артисты исполнили знакомые каждому песни военных лет и стихотворения о победе.

Фото Антона ЛЯПИНА