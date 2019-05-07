Байкеры во главе с Александром Дрозденко в честь Дня Победы устроят мотопробег по Дороге жизни

В среду, 8 мая, пройдет ежегодный мотопробег вдоль Дороги жизни, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонну мотоциклистов возглавит глава региона Александр Дрозденко.

Движение колонны начнется у ТК «Мега-Дыбенко». Участники памятной акции отдадут дань уважения защитникам Родины у памятника «Полуторка» во Всеволожске, посетят храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни и возложат цветы к Ириновскому мемориалу.

Мотопробег завершится на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо», где пройдет концерт, посвященный Великой Победе.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива