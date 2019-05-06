Ленинградские школьники напишут «Диктант Победы»

Школьники Ленинградской области присоединятся к Всероссийской акции «Диктант Победы». Во Всеволожске исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны будут писать 7 мая в 13.00 в Школе № 6.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов напишут диктант вместе со школьниками.

Напомним, Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» пройдет не только в России, но и в 21 зарубежном государстве. В Ленинградской области диктант будут писать на 19 площадках, адреса которых размещены на официальном сайте: диктантпобеды.рф. Результаты появятся на сайте акции в День России. Кроме того, на сайте будет организована прямая видеотрансляция центральной площадки в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.