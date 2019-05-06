«Всеволожская весна» собрала на татами лучших каратистов района

В минувшее воскресенье в поселке им. Морозова прошло III Межрегиональное открытое Первенство Всеволожского района по каратэ киокусинкай «Всеволожская весна». Более 100 юных каратистов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии боролись за награды.

Организовала турнир МОО «Федерация каратэ киокусинкай» под руководством президента Семёна Акимова.

В наградной церемонии принял участие заслуженный тренер России по баскетболу Анатолий Штейнбок, подготовивший огромное количество чемпионов мира и Европы. Получить награду из его рук – большая честь для юных спортсменов.

Каратисты Всеволожского района получили награды различного достоинства, пополнив копилку званий призеров и чемпионов Первенства.