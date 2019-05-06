Более 200 человек приняли участие в конкурсе военной песни в канун Дня Победы

В преддверии Дня Победы, 5 мая, прошел финальный этап ежегодного областного фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы».

Более двухсот участников – воспитанников самодеятельных творческих коллективов дворцов и домов культуры, домов детско-юношеского творчества и молодёжных студий из Волосовского и Гатчинского, Кировского и Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского и, конечно, нашего, Всеволожского районов Ленинградской области собрались в поселке Щеглово, где и зародилось это фестивальное движение.

Специальным гостем фестиваля и членом жюри конкурса стал участник телепроекта «Голос 60+», музыкальный продюсер проекта «Главная сцена», эксперт Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» Андрей Косинский.

Гостей и участников фестиваля тепло приветствовали начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Наталья Краскова и глава администрации Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук.

– Проходят десятилетия, сменяются поколения, но победный май сорок пятого навсегда останется символом национального единства, воинской славы и доблести нашего народа, – отметила Наталья Краскова. – Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, которые защитили родную землю, сохранили для миллионов людей право говорить и петь на родном языке, иметь свои традиции и культуру.

Песенное искусство демонстрировали хоры и дуэты, отдельные вокалисты и целые ансамбли. Широк был и возрастной диапазон участников – от 5 до 18 лет, от детсадовцев до студентов музыкальных училищ.

Завершился фестиваль гала-концертом, а после отъезда участников руководители коллективов и члены жюри собрались за символическим круглым столом, чтобы обсудить развитие музыкальной и песенной культуры в Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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