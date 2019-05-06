Автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…» пройдет по Дороге жизни

Во вторник, 7 мая, по Дороге жизни пройдет автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя…»

В акции примут участие победители городских и всероссийских соревнований по автоспорту и мотоспорту учреждений дополнительного образования, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и дети блокадного Ленинграда, активисты ЮИД и представители детских общественных организаций.

Организованная колонна стартует после митинга у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Участники пробега проедут по Дороге жизни с остановками в значимых для обороны Ленинграда местах. Торжественные митинги с возложением цветов пройдут у братского захоронения в поселке Ириновка, у мемориального комплекса «Ладожский курган» в поселке Ладожское Озеро. В Музее «Дорога Жизни» для участников автопробега проведут тематическую экскурсию. Завершающей точкой маршрута станет Мемориал «Цветок жизни».