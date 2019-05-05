Новый храм в Щеглово возвели менее чем за полгода

В Щеглово 3 мая открылся храм в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Освящение храма провел епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. По завершении богослужения он вместе с прихожанами совершил крестный ход. В основание престола были положены мощи преподобномученика Фомы Зографского.

В России жизнь любого поселка всегда начиналась со строительства храма. В Щеглово тоже была придомовая церковь, теперь новый храм станет местом притяжения православных жителей, – отметил глава Щегловского поселения Юрий Паламарчук.

Вскоре будет назначен настоятель, сейчас храм находится под кормлением настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни Романа Гуцу.

Напомним, деревянный храм в центре Щеглово возвели менее чем за полгода.

Фото Антона ЛЯПИНА