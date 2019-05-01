Как Всеволожск встретит День Победы

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая во Всеволожске состоятся праздничные мероприятия. Основные события развернутся на двух площадках – Юбилейной площади и Румболовском мемориальном комплексе.

Всех жителей Всеволожского района приглашают принять участие в торжествах, поздравить ветеранов и прийти на шествие «Бессмертного полка».

Программа праздника:

Юбилейная площадь:

10.00 – Трансляция военного парада Победы с Красной площади.

11.10 – Торжественное открытие празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

11.20 – Торжественное построение и прохождение участников праздничной колонны и акции «Бессмертный полк» на Всеволожском проспекте.

11.30 – Шествие участников праздничной колонны и акции «Бессмертный полк» к Румболовскому братскому воинскому захоронению (10-й км Дороги жизни).

Румболовский мемориальный комплекс:

12.10 – Торжественно-траурная акция «Память поколений».

13.00 – Концертная программа «На солнечной поляночке» с участием художественных коллективов города Всеволожска и Всеволожского района; работа полевой кухни.

Юбилейная площадь:

15.00 – Демонстрация советских военных кинофильмов.

18.00 – Акция «Книга Памяти».

19.00 – Трансляция Всероссийской акции «Минута молчания».

19.10 – Выступление профессиональных артистов Санкт-Петербурга и г. Москвы (творческая студия «Движение прямо», ансамбль «Поющие гитары», Юлия Михальчик).

22.00 – Праздничный фейерверк.