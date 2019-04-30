Питерский собачий бомонд дефилировал во Всеволожске

Более 80 пород собак приняли участие во Всероссийской выставке собак «Питерский бомонд», прошедшей в минувшие выходные на Юбилейной площади во Всеволожске.

Организаторы – МОО кинологический клуб «Авеста» – провели настоящее дог- шоу с конкурсами.

В номинации «Самый-самый» победителями стали три собаки: американский кокер-спаниель (I место), бассет-хаунд (II место) и ирландский волкодав (III место). Определяло победителей строгое жюри.

– Ежегодно наш кинологический клуб проводит две выставки – весной и осенью, – рассказывает руководитель клуба Михаил Сиваков. – Цель мероприятия – популяризация собаководства не только во Всеволожском районе и Ленинградской области, но и в России. Люди должны понимать, что собака – лучший друг и быть в ответе за тех, кого приручили. К сожалению, сегодня многие дачники после очередного сезона бросают своих питомцев на произвол судьбы. Такого быть не должно.

По словам Михаила Сивакова, в последнее время все меньше и меньше людей заводят новых питомцев.

– Это связано с финансовым положением, – считает собеседник. – Собачье меню дорожает и не все решаются обзаводиться питомцами. Радует, что не все так считают. Недаром говорят: возьмите собаку, и вы обретете преданного друга.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА