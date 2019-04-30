К профессиональному празднику – новые пожарные машины

Для новых пожарных депо в Янино и Кудрово закуплена техника, оборудование и автомобили. Современные средства борьбы с огнем продемонстрировали сегодня в Гатчине на праздничном мероприятии в честь 370-летия со Дня образования пожарной охраны России.

С профессиональным праздником огнеборцев Ленинградской области поздравил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

– Ленинградская область – один из немногих субъектов России, который последовательно создает условия для обеспечения пожарной безопасности. Мы ежегодно приобретаем около 10 пожарных машин, строим и реконструируем до четырех депо, развиваем меры социальной поддержки пожарных, создаем им комфортные условия для несения службы, – отметил Александр Дрозденко.

На службу в пожарных депо Янино и Кудрово заступят семь пожарных машин-цистерн на базе КамАЗ, рукавный автомобиль, насосная станция и малогабаритный автомобиль со специализированным оборудованием для тушения огня компрессионной пеной.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти