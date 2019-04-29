В Мурино отпраздновали рождение нового города

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию созидателей города Мурино, состоялось сегодня, 29 апреля. Праздник прошел в Муринском центре образования № 1. Поздравить муринцев приехали не только областные и местные чиновники, но и иностранные гости – делегация из немецкого города-побратима Царрентин-на-Шальзе.

– Присвоение Мурино статуса города станет историей, – отметил в приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – За последние годы темпы возведения жилья в поселении превышали строительство социальных объектов. Но сейчас ситуация быстро меняется. Только в прошлом году было сдано в эксплуатацию две школы и девять детских садов. Надеюсь, что к первому сентября нынешнего года появится еще шесть дошкольных учреждений и четыре школы. На строительство социальных объектов в 2019 году область планирует потратить два миллиарда рублей. Кроме того, для решения транспортных проблем Мурино будут построены современные проспекты, объездные трассы. Не секрет, что пригороду не хватает зеленых зон. Поэтому в планах – благоустройство территорий, строительство парков, детских площадок и зеленых зон.

По словам Александра Юрьевича, для решения проблемы массовой застройки территорий временно ограничат плотность застройки и высотность зданий.

– Добро пожаловать в большую ленинградскую семью, – приветствовала муринцев глава администрации Всеволожского района Ольга Ковальчук. – Четвертый город на карте Всеволожского района – это одно из достижений экономического роста.

– За последние годы число жителей нашего поселения увеличилось с 7,5 тысячи до 100 тысяч, – проинформировал и. о. главы администрации Валерий Гаркавый. – Благодаря присвоению Мурино статуса города бюджет увеличится на два миллиона рублей. Сегодня ближайший к Санкт-Петербургу пригород застраивается, решается проблема обеспечения необходимой инфраструктурой. Из 25 построенных детсадов сданы в эксплуатацию 18 дошкольных учреждений. В нынешнем году планируется разработать проект строительства поликлиники. В планах возведение пожарного депо, здания полиции.

Выступавшие отметили, что сегодня показатели рождаемости в Мурино в десятки раз превысили показатели смертности. Только в прошлом году здесь родились 1,5 тысячи детишек.

Праздник сопровождался концертом, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА