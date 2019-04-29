Воздушные силы помогают бороться с несанкционированными свалками

Инспекторы комитета государственного экологического надзора Ленобласти совершили первый в этом году облет территории региона для поиска несанкционированных свалок. От вертолета не скрыться – на трех участках была отмечена подозрительная активность.

Оседлав винтокрылую машину, инспекторы облетели около 30 участков в Ленинградской области, в том на территории Всеволожского района. На трех из них происходило что-то подозрительное. На место были вызваны наземные службы быстрого реагирования, действовавшие при поддержке сотрудников полиции. Подозрения оправдались – было изъято девять единиц грузовой техники, возбуждено десять административных дел по фактам нарушений в области охраны окружающей среды.

– Регулярные вертолетные патрулирования с незамедлительным выездом оперативной группы на свалки и незаконные карьеры дают свои результаты. По сравнению с результатами облетов Всеволожского района годичной давности количество участков, где ведется незаконная работа, значительно уменьшилось, – сообщил председатель областного комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых.