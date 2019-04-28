Чтобы в мире стало чище!

22 апреля мир в очередной раз отметил Международный день Матери-Земли. Сегодня мы хотим познакомить наших читателей с человеком, который изо дня в день пытается упорядочить наш мир, добиваясь, чтобы в нём – да, стало больше красоты и чистоты. В мае будет три года, как благодаря усилиям Александра Дьяконова в поселке Щеглово появился первый контейнер по раздельному сбору мусора, и сам этот термин – РазДельный сбор – был, наконец, узаконен на муниципальном уровне. Но самое главное – прижился у населения.

Кто в «экодомике» живет?

Складывать макулатуру и пластиковые бутылки в отдельные пакеты, а затем нести на специальную площадку вошло у народа в привычку. Именно здесь поселился «экодомик», как в среде энтузиастов раздельного сбора мусора называют эти, в общем-то простейшие конструкции из профильного железа. В этом «экодомике» – несколько отсеков, где мирно существуют, но уже раздельно, отходы нашей жизнедеятельности, которые Александр называет с экологической точностью «это вторсырье», и уточняет: «Мусор – это все, что намешано в пухто, где вместе свалены тряпки и пластик, органика, стекло и бумага, – вот это мусор. А у меня вторичное сырье, готовое к переработке».

Чтобы это сырье было готово к вторичной переработке и превратилось во что-то дельное, Дьяконов начинает каждый день с того, что рано утром вместе с птицами обходит свои небольшие владения: «экодомик» рядом со своим домом, и еще два, которые поставила в разных местах поселка всеволожская компания «Синай», профессионально занимающаяся сбором макулатуры. Зимой чистит снег, осенью убирает листья, разбирает все, что народ в неведении несет и ставит, а порой и просто набрасывает рядом с «экодомиком»: стеклянную тару и так называемый пюр-пак, старые рамы и упаковочную бумагу. Несут и оставляют в пакетах порой очень даже хорошую одежду. Все это надо рассортировать, разложить по мешкам, – ведь даже того же пластика существует пять или шесть стандартов, не говоря о таких азах раздельного сбора, как то, что газеты и картон должны быть упакованы отдельно.

А еще почти каждому жителю Щеглово и далеко за его пределами, в том же Санкт-Петербурге, известен автомобиль с очень заметным и необычным прицепом, оформленным как своеобразная экологическая реклама. Вот такой девиз: «Время разделять! Береги природу!» И тут же – своеобразный экологический ликбез: как и что можно и нужно собирать раздельно. Этот баннер придумал Александр, а воплотила в жизнь, как он проясняет, «одна моя экологически ответственная знакомая, дизайнер». А вот плакат, взятый из времен революционных, преобразовал и приспособил к современным запросам уже сам Дьяконов: «красноармеец в пыльном шлеме» прямо на тебя указывает перстом и задает вопрос: «Ты сдал свои отходы в переработку?»

– С этими плакатами и баннерами мы принимали участие как представители поселка Щеглово в первом конкурсе социальной экологической рекламы, – поясняет Александр. – Тогда, несколько лет назад, при главе администрации был создан Общественный совет из экологически ответственных граждан района. Я делал презентацию по раздельному сбору, она прошла успешно. Мы решили продвигать раздельный сбор и в целом ответственное отношение к отходам в районе, провели вот такой конкурс социальной рекламы. Надо сказать, он был первым и последним. Да и наш Общественный совет давно не собирался. Тем не менее раздельный сбор и «экодомики» прижились и действуют на территории Токсовского и Свердловского поселений.

На собственном примере

Да, нашлись заинтересованные люди, которых «заразил» Александр Дьяконов этим вирусом «Раздельного сбора». Их немного, очень немного, но пока мы беседовали с нашим героем, к его «экодомику» подошли дедушка с внуком. Знакомимся: Василий Васильевич и Егорушка Гринченко. Внук тащит шестилитровый баллон из-­под воды, а дед – целый мешок. Спрашиваю: «Как часто приходите сюда, в «экодомик»? Василий Васильевич отвечает:

– Да, почитай, каждый день. Мусор разный, то есть отходы мы ежедневно сдаем. Спасибо Саше. Побольше бы таких людей, и у нас в стране стало бы чище.

Знакомимся с еще одной симпатичной особой: Наталья Варникова. Наташа работает в охране. Смену охраняет, еще смену разделяет. То есть отделяет зерна от плевел. Превращает отходы в доходы, можно сказать.

– Моя самая лучшая помощница, – отрекомендовал Наталью Дьяконов. – Поразительно быстро разобралась, что к чему, потому что на самом деле это тоже наука – разделить все правильно, по фракциям, по экологическим стандартам и приготовить вторсырье для переработки. Она просто молодец!

Наталья о своем втором призвании говорит скромно, без пафоса: «Просто хочется, чтобы было чище рядом с местом, где живешь. И как Саша говорит постоянно нам: «Начни с себя». Вот я и начала с себя. Стало получаться, вошла во вкус, нравится. Как-то осознаешь свою нужность, да и дело ведь очень конкретное. Его плоды сразу видны.

Спрашиваю Александра, а как он стал приверженцем и пропагандистом раздельного сбора, и он отвечает:

– Вообще-то я уже семь лет официально волонтер Ассоциации «РазДельный сбор», которая очень активно работает в Санкт-Петербурге. А толчком послужило знакомство с очень необычным магазином «Спасибо», – есть такая сеть, условно говоря, магазинов, потому что они собирают вещи у населения, сортируют их и опять раздают. Что можно, раздают, а что невозможно использовать – пускают в переработку. Они первыми начали применять раздел. Они же придумали проводить акции в Петербурге каждую первую субботу месяца, пропагандируя раздельный сбор отходов. Теперь каждая первая суббота месяца у метро «Проспект Большевиков» – моя. Это моя точка, моя зона ответственности. Вы меня там можете встретить.

Но, честно говоря, заинтересованность у меня, наверное, с детства. Вот люди идут в лес за грибами, приносят, естественно, грибы. А я в основном собирал мусор в лесу, а не грибы. Поехали куда-то отдыхать, на озеро, на речку, – у меня всегда в машине было несколько мешков для мусора. Опять соберу, привезу на помойку. Если сказать кратко, то в душе я давным-давно был готов подключиться к каким-то экологически осмысленным и целенаправленным инициативам, и вот судьба послала мне сигнал и единомышленников, спасибо им!

Кстати, у Дьяконова и по сей день в машине, помимо специального фургончика, есть два десятка мешков, и весь багажник забит вторсырьем, которое он собирает, разделяет и самолично сдает в пункты переработки.

– Это миф, – продолжает Александр, – что в России нет переработчиков. Их более чем достаточно. Зайдите на наш сайт, там масса адресов и предпринимателей, с которыми мы работаем. И все они мечтают о том, чтобы в России, наконец-то, широко и повсеместно начался раздельный сбор, потому что им катастрофически не хватает сырья. Сложность ведь в чем? Переработчик не поедет за пачкой бумаги или мешком пластика. Ему нужны объемы. Он бизнесмен, предприниматель, он поедет за тонной макулатуры и хотя бы за десятком мешков упаковки пюр-пак. Иначе ему просто невыгодно. Поэтому я все отходы развожу сам, причем по разным пунктам, по разным конторам. Наш поселок, где всего три небольших пункта раздельного сбора, – тоже не та площадка, где можно развернуться. Давно прошу, пишу во все инстанции, чтобы выполнялся закон за номером 181 – о сборе так называемых опасных отходов. Имеются в виду не только батарейки, градусники, но также и люминесцентные лампы, представляющие крайнюю опасность для окружающей среды. В нашем ЖКХ поселковом мне ответили, что они «не пользуются популярностью у населения и мало используются». Вы этому поверите? Но удалось договориться, и сейчас они хотя бы у себя в конторе принимают эти лампы. С батарейками, которые, как вы знаете, могут тысячелетие лежать на свалке и отравлять окружающую среду, было проще. Один контейнер для сбора поставил прямо у себя в подъезде, второй – в школе, где тоже с пониманием отнеслись к моей инициативе. И даже в хозяйственном магазине! И представляете, люди стали собирать, приносить. А я уже потом отвозил их по назначению.

Кстати, когда Александр впервые (а это было несколько лет назад) – вышел с инициативой по раздельному сбору в администрацию поселка, выступил перед депутатским корпусом, то его не очень-то и поддержали. Аргументы депутатов были самые земные: «Ну, не понесет наш народ отдельно бутылки и жестянки! Не будет разделять!» Привыкли, дескать, свинячить. Александр заявил, что он «лучшего мнения о нашем народе». Просто, чтобы был порядок, нужно применять закон. И законы, кстати говоря, есть. В том числе предусмотрены и штрафы за несанкционированные свалки, и утилизация опасных отходов.

Девять жизней пластиковой бутылки

Спрашивается: так почему законы есть, а порядка нет? У Дьяконова есть ответы и на эти вопросы. Давно выношенные, аргументированные и вполне применимые. Будь на то, как говорится, государственная воля. Но не только.

Для него формула «Отходы – в доходы» имеет совершенно реальные черты. Со знанием дела, детально и подробно, и главное – увлеченно, он рассказывает о том, какое множество полезных и нужных в народном хозяйстве вещей может быть переработано и изготовлено из того, что мы брезгливо называем «мусором». Мы говорим о девяти возможных жизнях обыкновенной пластиковой бутылки. На самом деле правильное название «пэт-бутылка», в свою очередь вариаций этой самой пэт-бутылки – множество. Она может превратиться хоть в симпатичную тротуарную плитку, хоть в футболку. Стекло вообще можно перерабатывать вторично до бесконечности. А еще очень важная составляющая всего этого круговорота вторсырья в природе: экологическая грамотность населения. Поэтому Александр – непременный организатор и участник не только всех субботников в родном поселке и акций Ассоциации «РазДельный сбор» в Санкт-Петербурге, он выступает везде, где зовут и куда не зовут: проводит лектории в школе, организует ликбез для чиновников. И нашел-таки понимание! Три года назад открыли ведь площадку для раздельного сбора мусора в поселке, отдельной строкой выделили деньги в бюджете.

– А сейчас все это заявляется и на государственном уровне, – продолжаем мы разговор с нашим героем. – В том числе и о раздельном сборе, о выделении немалых средств в нашей области на это дело, о ликвидации свалок. Верю, очень хочется верить, что это все будет доведено до конца. А еще вот такая история: вы знаете, когда я здесь ковыряюсь, плющу эти алюминиевые банки, раскладываю по мешкам упаковки разные – люди идут мимо, смотрят с удивлением. Ведь привыкли, что этим неблагородным занятием занимаются какие-то гастарбайтеры, женщины в основном с тележками, а тут – вроде приличный человек. Не бомж, трезвый. Некоторые знают, что я работал на телевидении, фотограф, а занят… мусором. Подходят, начинаем разговаривать. И если я вижу, что человек готов к разговору, я рассказываю, почему и зачем я этим занимаюсь, какой во всем этом смысл. И после разговора со мной… вот одна женщина, например, сказала так: «Саша, ты просто перевернул мое представление о мире. На мой взгляд, я просто все поставил на место. В мире должно быть чисто. А чтобы было чисто, надо все расставить по своим местам, в том числе с учетом психологии человека. Надо сделать так, чтобы мусорить стало невыгодным. Отказываться от упаковки, которая может столетия лежать на свалке и не гнить, вернуть авоськи, оберточную коричневую бумагу. А самое главное – вернуть залоговую стоимость той же стеклянной тары. Раньше ведь как? Если бутылка пива стоила 30 копеек, то 20 из них мы платили за саму тару, которую всегда могли сдать и вернуть себе искомые 20 копеек. Сейчас этого нет. Да и принимать стеклотару невыгодно, потому что производителю дешевле и выгоднее «сработать» новую бутылку. Вот эти правила нужно ломать, менять в целом стереотип нашего отношения к природе.

Помните, кажется, Мартин Лютер Кинг сказал: «Если бы сказали, что завтра наступит конец света, то ещё сегодня успел бы я посадить дерево». Успейте посадить свое дерево, друзья, и будет вам счастье.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА