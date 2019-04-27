Самый классный руководитель работает в поселке имени Морозова

В конце недели в Гатчинском центре творчества юных состоялся финал областного конкурса мастерства классных руководителей «Классный, самый классный». Педагог из Всеволожского района Катерина Алексеевна Рудадова стала победителем сразу в двух номинациях этого престижного профессионального конкурса.

На конкурс поступили 25 заявок, из них были отобраны 9 финалистов, которые 25 апреля боролись за победу. Результаты конкурса определялись по сумме баллов двух туров областного этапа. Учителя подготовили презентации о своих подходах к образованию и воспитанию детей. Каждая презентация открывалась или закрывалась творческим выступлением школьников. Ребята танцевали, пели, читали стихи и разыгрывали сценки. Финалистов оценивало сразу три жюри – профессиональное, родительское и детское.

Победителем в номинациях «Классный руководитель 1–4 классов» и «Общественное признание» была признана Катерина Алексеевна Рудадова, классный руководитель 4 класса школы поселка имени Морозова.

Фото Антона КРУПНОВА