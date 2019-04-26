С сегодняшнего дня в Ленобласти открыта навигация для маломерных судов на реках и озерах. Соответствующее распоряжение подписал 23 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Всеволожское отделение ГИМС призывает всех судоводителей не выходить на воду при плохой погоде, следить за прогнозами Гидрометцентра. Особенно это актуально для крупных водоемов Всеволожского района.

Кроме того, инспекция ГИМС напоминает, что плавание маломерных судов, поднадзорных ГИМС, разрешается только после государственной регистрации этих судов, нанесения бортовых номеров и прошедших освидетельствование на годность к плаванию. Все граждане, использующие свои суда на водных объектах, должны следить за технической исправностью судна, наличием и состоянием необходимого судового инвентаря и оборудования, соблюдением норм пассажировместимости, грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны быть одеты в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. Употребление спиртных напитков на борту маломерных судов недопустимо и является главной причиной трагических случаев.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива