В Дубровке проведут мастер-класс по сбору березового сока

На сценической площадке парка «Невский» в поселке Дубровка 27 апреля в 12.00 пройдет V Всеволожский районный открытый фестиваль «Березовый сок».

На сценической площадке парка «Невский» в этот день выступят самодеятельные детские и взрослые коллективы народного творчества учреждений культуры и образования Всеволожского района, авторы и исполнители, поэты прочтут свои стихи. Гостям проведут мастер-класс по сбору березового сока.

В рамках фестиваля состоится «Битва сиропов», пройдет выставка детского рисунка «Березка белоствольная». Участники фестиваля будут награждены грамотами и памятными сувенирами. Все желающие смогут угоститься «полевой кухней».

Фестиваль приурочен к Году театра в России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Фото Антона КРУПНОВА из архива