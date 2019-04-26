Во всеволожском Мультицентре прошел День открытых дверей

Возможность узнать о разных профессиях, которым обучают в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, получили сегодня, 26 апреля, посетители Дня открытых дверей. В мероприятии приняли участие более 100 ребят с инвалидностью и их воспитатели.

Участникам показали видеоролик о профессиях, которым обучают в учебном заведении. Восемь из них входят в топ-10 востребованных рабочих профессий.

На мероприятии отметили, что сегодня только два процента инвалидов в России имеют возможность трудоустроиться. В Мультицентре стараются сдвинуть с мертвой точки эту печальную статистику, обучая людей с ОВЗ разным востребованным специальностям.

– Молодые люди с ограниченными возможностями, освоившие разные профессии, получают навыки, позволяющие им чувствовать себя полноценными членами общества, – отметила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко. – Сегодня в нашем учреждении делают все для того, чтобы обучающиеся состоялись и обрели новую ступень профессионального роста. Безусловно, Мультицентр постоянно совершенствуется, преодолевая разные сложности, ведь проект уникален и требует нового подхода. Главная наша задача – приложить все усилия, чтобы ребята стали частичкой социума.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, на которых участники могли поработать на компьютере, сделать своими руками изделия из бересты, керамики, лозы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти