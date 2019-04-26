Во Всеволожске почтили память жертв Чернобыля

На территории мемориального комплекса «Румболовская гора» во Всеволожске 26 апреля прошла памятная акция, посвященная 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

У памятника «Помни Чернобыль» собрались ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, делегации городских и сельских поселений района, почетные гости и учащиеся школ.

Глава Всеволожского района Ольга Ковальчук обратилась к молодому поколению:

– Среди нас здесь и сейчас стоят люди, которые были в те страшные дни в числе ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Низкий им поклон. Мне очень приятно, что здесь много школьников. И это важно не только для того, чтобы они знали и помнили, – это важно еще и потому, что, возможно, эти молодые люди в будущем будут проектировать и строить атомные станции. Кто-то из них в будущем будет руководить их работой и принимать решения. И поэтому я призываю молодых вглядеться в лица тех, кто был опален Чернобылем. Глядите на этих людей и помните о тех, кого уже нет с нами. Такое повториться не должно!»

Участники студии современной хореографии «Грани» исполнили пластическую композицию «Память» и зажгли поминальные свечи. А театральный коллектив «Алые паруса» выступил с литературно-музыкальной композицией «Помни Чернобыль».

После панихиды по безвременно ушедшим, отслуженной настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары п. Рахья иереем Олегом Патрикеевым, прошла минута молчания и в небо взлетели белые шары, символизирующие души безвременно ушедших из жизни людей. К памятнику возложили живые цветы и венки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Петра КУРГАНСКОГО