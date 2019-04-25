«Урок футбола» сделал день Муринской школы № 2

Неожиданный праздник устроили сегодня для учеников Муринской школы №2 – здесь для ребят организовали открытый «Урок футбола». Учить начинающих спортсменов азам самой популярной в мире игры приехали футболисты и тренеры клуба «Ленинградец».

Встреча состоялась на школьном стадионе. Тренер команды Александр Булыгин показал ребятам специальные футбольные упражнения, защитник Илья Баннов устроил разминку, а голкипер Иван Будачев показал мастер-классы работы на воротах.

После этого старшеклассники вышли на поле и сыграли товарищеский матч, а судил игру капитан футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Костин. Товарищеский матч закончился с товарищеским счетом – 2:2. После общего фотографирования футболисты пригласили ребят на матч «Ленинградец» – «Муром», который состоится 27 апреля на стадионе Nova Arena.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти